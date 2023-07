Un ragazzo di 16 anni è morto a Bologna, schiantandosi in bici

Sono in corso le indagini per un tragico incidente a Bologna, dove un ragazzo di soli 16 anni si è schiantato mentre era in sella alla sua bici.

L’impatto è stato terribile e il minorenne, di origine egiziana, è morto sul colpo dopo essere caduto violentemente a terra ma non si hanno informazioni al momento sulla dinamica dell’incidente.

Schianto in bici, ragazzo muore a Bologna

Stava percorrendo una strada dei colli di Bologna, quando improvvisamente è avvenuta la tragedia e i carabinieri di zona, a cui sono affidate le indagini, stanno cercando di capire se sia caduto in autonomia oppure sia coinvolto anche un veicolo che poi si è dato alla fuga.

I soccorritori sono giunti sul posto dopo alcune segnalazioni ma al momento non sono trapelati elementi utili che possiamo riportare per capire come sia andata davvero. Forse qualcuno ha visto e può aiutare le forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto, ma ancora non possiamo dire nulla in più.

Sul posto, ovvero in via dell’Osservanza, sta lavorando la Polizia locale per i rilievi del caso.

I fatti

Era un pomeriggio estivo come tanti quello di oggi per un ragazzo egiziano di 16 anni che stava passeggiando in bici per i colli bolognesi. Non sappiamo la sua identità perché ancora non è stata resa nota, sappiamo però che la sua giovane vita è stata spezzata improvvisamente, poiché è morto dopo una caduta.

Era affidato a una comunità di accoglienza in città.