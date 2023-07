Dimentica il figlio in auto con 40 gradi, il gesto estremo per salvarlo

Un uomo dimentica il figlio sotto 40 gradi di temperatura, quello che fa per salvarlo è incredibile. Scopriamo cosa ha fatto l’uomo per estrarre il bambino dalla vettura e cosa si vede nel video!

Quando si tratta di salvare i bambini non ci sono limitazioni e chiunque è disposto a fare qualsiasi cosa per metterli in salvo. È quanto ha fatto un padre per salvare il figlio che aveva dimenticato in auto sotto una temperatura di 40 gradi. Il video trasmesso sui social è diventato virale, ma scopriamo quello che ha fatto!

Dimentica il figlio in auto con il caldo torrido all’esterno

Non appena si è ricordato di avere dimenticato il figlio in auto un padre è corso come un disperato per salvarlo. La vicenda si è verificata ad Harlingen, in Texas, nel parcheggio di un supermercato.

In un video che è stato mandato su TikTok si vede perfettamente cosa ha fatto il padre per salvare il bambino che aveva dimenticato in auto con 40 gradi.

Il video ha ottenuto 5,5 milioni di visualizzazioni circa e ha letteralmente spopolato in rete. Se avesse aspettato ancora qualche minuto il piccolo sarebbe morto, perciò l’intervento del padre e i modi che ha usato per salvarlo sono stati considerati indispensabili da tutto il mondo social.

Ha sfondato il parabrezza

Quando l’uomo è corso nel parcheggio per tirare il neonato fuori dalla vettura è stato circondato da un gruppo di persone che gli ha dato una mano. Il papà ha preso alcuni attrezzi e ha sfondato il parabrezza, mettendo il piccolo in salvo.

L’uomo ha usato vari attrezzi e non ha esitato a rompere il vetro per estrarre il neonato dall’auto. I genitori hanno anche chiamato i soccorsi, che sono giunti di lì a poco. E’ arrivata sul posto la polizia per indagare sul caso e anche i soccorritori che hanno assistito il neonato in maniera tempestiva.

Ma perché l’uomo ha sfondato il vetro invece di aprire la portiera della vettura? La polizia ha accertato che i genitori hanno dimenticato all’interno dell’auto le chiavi, ma insieme ad esse hanno dimenticato anche il neonato.

Il direttore dei trasporti del South Texas Emergency Care, Rene Perez, ha commentato la vicenda sottolineando che i genitori hanno fatto bene a chiamare immediatamente i soccorsi, perché grazie al loro aiuto il piccolo è stato reidratato e messo in salvo.

Niente accuse per i genitori

Da quanto si apprende dai giornali, pare che la salute del piccolo versi in buone condizioni e che non saranno avanzate accuse di abbandono nei confronti dei genitori. Purtroppo, questi fatti accadono con una certa frequenza e non è raro sentir parlare di bimbi deceduti all’interno delle auto perché dimenticati dai genitori.

Sono sufficienti pochi minuti per rovinare la vita di una coppia e l’uomo che ha sfondato il vetro dell’auto utilizzando qualsiasi attrezzo lo ha capito in quell’istante. Chiusi dentro un ambiente ridotto, la temperatura corporea dei bambini si alza da tre a cinque volte più rapidamente di quella degli adulti.

Se poi vengono lasciati in auto sotto il sole, a 40 gradi, la situazione può peggiorare rapidamente e può succedere che i bambini non riescano a sopravvivere. L’intervento di questo uomo del Texas è stato tempestivo e ha permesso di salvare la vita del piccolo, evitando una tragedia ai genitori.

Spesso questi fatti sono causati da periodi di stress, stanchezza, confusione che chiunque può attraversare in certi momenti della vita. Nessuno lo fa con intenzione e nessuno vuole causare la morte dei propri bambini, tuttavia la vista stressante porta a dimenticarsi di loro senza volerlo. In tutto il mondo queste vicende sono ormai all’ordine del giorno e anche nel nostro paese ci sono stati diversi casi che hanno portato i genitori alla disperazione più totale.