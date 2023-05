432 euro di arretrati sulla pensione: chi avrà un maxi aumento sul cedolino INPS

Ecco in cosa consiste questo maxi aumento sul cedolino INPS che porterà molti pensionati addirittura a percepire 432 euro in più.

Vi sveliamo tutto su questo nuovo aumento previsto sul cedolino, che porterà le pensioni di molti cittadini italiani ad aumentare addirittura di 432 euro.

Nuovi aumenti per alcuni pensionati

Da quando è scoppiata la nuova crisi economica in Italia, sempre più italiani sono rimasti in attesa di nuovi aumenti. Tra le categorie che stanno soffrendo maggiormente in questo periodo compare quella dei pensionati, che spesso non sta riuscendo ad arrivare alla fine del mese.

I motivi di ciò sono da ricondursi in primo luogo al blocco parziale delle attività economiche, avvenuto durante la pandemia. Già in quei primi mesi del 2020, l’Italia stava dando segnali di difficoltà dal punto di vista finanziario.

Poi, con la guerra tra Russia e Ucraina, la situazione è ancora più peggiorata da questo punto di vista. I prezzi di quasi tutto sono aumentati: sono cresciuti i costi dei beni di prima necessità, ma anche delle bollette dell’energia e del carburante per le automobili.

In generale, vivere in molti Paesi del mondo e anche in Italia è diventato difficile per molti cittadini. Proprio per questo, sempre più abitanti del nostro Paese hanno chiesto al governo nuovi aiuti finanziari, che potessero in qualche modo compensare gli aumenti inflazionistici.

E così sta avvenendo, visto che le istituzioni hanno cominciato a erogare, nel corso dell’anno 2023, nuovi aiuti per lavoratori del settore pubblico e privato, per autonomi, per disoccupati e anche per i pensionati italiani.

Scopriamo di seguito, in particolare, a quali pensionati arriveranno ben 432 euro in più: si tratta di un maxi aumento sul cedolino INPS.

Per chi arriva il maxi aumento sul cedolino INPS

Molti cittadini italiani, in particolare pensionati, sono in attesa di nuovi aumenti, che arriveranno presto nelle tasche dei bisognosi.

In particolare, dobbiamo rivelarvi che finalmente risulterà effettivo l’aumento sul cedolino, che porterà l’importo delle pensioni ad aumentare.

In generale, dobbiamo svelarvi che si trattava di attesissimi aumenti che erano stati annunciati già alla fine dello scorso anno e che sarebbero dovuti diventare effettivi già a partire da gennaio del 2023.

Per ragioni burocratiche e logistiche, però, gli aumenti sul cedolino non erano stati ancora erogati. In principio si pensava che sarebbero stati erogati ad aprile. Poi, però, anche l’erogazione prevista per quel mese è slittata.

Trascorsa anche la data del 3 di aprile del 2023, quindi, si crede che l’erogazione con aumento avverrà presto e proseguirà fino al mese di dicembre. A partire da gennaio 2024, invece, l’importo non soltanto continuerà a essere erogato, ma dovrebbe ulteriormente aumentare.

Gli aumenti previsti saranno dell’1,5% per tutti quei pensionati che percepiscono il trattamento minimo, mentre del 6,4% per coloro che hanno più di 75 anni.

Ma, a questo punto, a quanto ammonterà il totale per coloro che sono in possesso di questo requisito dell’età? Dovete sapere che l’importo pensionistico mensile aumenterà di ben 36,08 euro. Stiamo parlando di un aumento di 432 euro all’anno, che porta la pensione da 563,74 euro a 599,82.