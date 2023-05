Maltempo in Piemonte, chiuso il transito ai Murazzi del Po

Maltempo in Piemonte: a causa dell’allerta meteo, la protezione civile ha chiuso il transito ai veicoli, alle persone e ai mezzi di qualsiasi genere, ai Murazzi del Po.

La Protezione Civile sta monitorando tutte le zone attorno al Borgo medievale e ai fiumi per poter tenere sotto controllo il territorio al meglio.

In provincia di Cuneo è stata disposta anche la chiusura delle scuole superiori per tutta la giornata di sabato, mentre per le scuole di grado inferiore è stata lasciata libera scelta decisionale ai sindaci.

Brevi fenomeni localizzati previsti per alcune zone del Piemonte

Questi sono stati i primi provvedimenti presi dai vari comuni della zona, visto l’aggravarsi del maltempo nel Piemonte. La Protezione Civile sta aggiornando il bollettino in base ai fenomeni che si stanno verificando in ogni parte del Piemonte. Le due zone interessate dall’allerta arancione sono il Torinese quindi Alta Val Chisone, Alta Val di Susa, Alta Valle Pellice virgola e cuneese.

Per quanto riguarda l’allerta gialla sono previsti brevi fenomeni localizzati, ad essere interessate sono comunque la zona del Torinese e quella del cuneese. Previsto inoltre un netto peggioramento durante la giornata di sabato in tutte le zone segnate dall’allerta arancione e dall’allerta gialla. Si parla di rischio idrogeologico e idraulico.

Allerta gialla entra nel vivo in queste ore e termina domenica, ecco come comportarsi per evitare rischi e pericoli seri

Per tutta la regione l’allerta gialla rimarrà nel vivo per la giornata di domenica ad esclusione della zona dello Scrivia, nell’Alessandrino, Toce, Novarese e Verbano. L’agenzia regionale per la protezione ambiente parla di 72 ore critiche che termineranno domenica con un accumulo di pioggia di 200 mm che causerà l’innalzamento del livello del Tanaro e del Po.

Ad ogni modo la situazione in Piemonte non presenta criticità importanti, ma visto ciò che sta accadendo in Emilia Romagna, la protezione civile ha pensato di agire ad anticipo. I sindaci delle zone interessate dall’allerta arancione raccomandano ai cittadini prudenza e attenzione per prevenire eventuali emergenze. Si ricorda che in situazioni del genere è meglio uscire solo se strettamente necessario, viaggiando con cautela ed attenzione ed evitando zone particolarmente pericolose segnalate dalla protezione civile.