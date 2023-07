Terremoto a Windsor, il principe George infrange la regola secolare: sudditi inferociti

Il principe George infrange la regola secolare. Ecco che cosa sta succedendo a Windsor: sudditi sorpresi per l’accaduto. I dettagli.

Il primogenito di casa Windsor, il principe George, è protagonista da qualche ora del gossip reale. Che cosa ha combinato? Ecco perché è scoppiato il terremoto nella Royal Family: infranta la regola secolare.

Il principe George infrange la regola secolare

Sebbene la scuola sia terminata già da qualche settimana, il principe George non è ancora ufficialmente in vacanza. Il primogenito di Kate e William di recente è stato avvistato a diversi eventi organizzati dalla Corona.

La sua presenza ormai è essenziale: d’altronde sarà un giorno lui, il reggente del Regno Unito. Sempre composto ed educato in ogni occasione, sono giorni che si parla del principino. Da quando è nato, il figlio dei nuovi principi del Galles è sotto la luce dei riflettori per via del ruolo che un giorno si ritroverà ad avere.

Spesso lo abbiamo visto in filmati o fotografie mentre interagisce con i sudditi o partecipa divertito a feste ed eventi reali. Sempre più simile, fisicamente e caratterialmente, al suo papà, i sudditi ne sono sicuri: in un futuro non troppo lontano, sarà sicuramente un re perfetto per l’Inghilterra.

Eppure, proprio il principe di 10 anni sta facendo parlare il Regno Unito e il mondo di sé: infranta la regola secolare, scoppia il terremoto a Windsor. Ecco che cosa è accaduto.

Qual è la regola reale infranta

Il principe George infrange la regola secolare, mai prima d’ora si era verificata una cosa del genere. Che cosa è accaduto? Lo scopriamo insieme. Qualche giorno fa, più precisamente il 16 luglio, si è tenuto a Wimbledon l’attesissimo torneo di tennis. Tra gli ospiti d’onore, la famiglia reale. In prima fila, i nuovi sovrani di Inghilterra, Carlo e Camilla, e accanto a loro i principi del Galles, Kate e William.

Marito e moglie non si sono presentati però da soli. Con grande sorpresa dei sudditi, seduto di fianco a loro c’era anche il principe George. La sua presenza era inattesa. Da secoli esiste infatti una regola che vieta ai bambini di prendere parte al torneo. Per quale ragione? La motivazione è questa: i bambini potrebbero distrarre gli sportivi in gara o infastidire gli ospiti e il pubblico mostrandosi maleducati e capricciosi.

Per partecipare al torneo di Wimbledon in qualità di ospiti, ci sono delle regole piuttosto severe a cui attenersi. Innanzitutto, si può accedere solo tramite invito e quest’ultimo deve essere inviato dalla famiglia reale. In secondo luogo, non è possibile presenziare al torneo con accompagnatori che non hanno ricevuto ufficialmente l’invito dalla famiglia reale.

Terza regola, quella secolare, che nel caso del principe George è stata infranta: i bambini non possono partecipare. Come mai per il figlio di William e Kate si è fatta un’eccezione? Il principino da sempre si mostra educato e rispettoso ad ogni evento organizzato dalla Corona reale.

Appassionato come mamma Kate di tennis, secondo alcune fonti vicine alla Royal Family, i genitori hanno ritenuto opportuno premiare il primogenito portandolo al torneo.

Ma George non era da solo: anche la principessa Charlotte era presente. Entrambi fratelli, elegantemente vestiti, sono rimasti composti e tranquilli per l’intero torneo che ha visto trionfare Carlos Alcaraz. Unico assente il principino Louis che per via del suo carattere ribelle e capriccioso, è rimasto a Palazzo con la tata.