Un ex partecipante di Temptation Island potrebbe “sbarcare” a Uomini e Donne

Si rincorrono le voci che vorrebbero un ex partecipante di Temptation Island tra i nuovi cavalieri di Uomini e Donne. Si tratterebbe di Manuel Maura, ai tempi della partecipazione al docu-reality fidanzato con Francesca Sorrentino.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati una delle coppie più apprezzate e amate dell’ultima edizione di Temptation Island: il pubblico si è appassionato alla loro storia d’amore (poi naufragata) e ora potrebbe rivedere proprio il rappresentante farmaceutico in un altro programma molto seguito di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Il dating show prenderà il via il prossimo 11 settembre, e da qualche tempo si mormora che proprio il ragazzo potrebbe prenderne parte in qualità di nuovo cavaliere. Cosa c’è di vero?

Manuel Maura nuovo cavaliere di Uomini e Donne?

Durante la messa in onda di Temptation Island, Roberta Di Padua, una delle storiche dame del Trono Over di Uomini e Donne, ha espresso un certo apprezzamento nei confronti proprio di Maura, e questo ha scatenato un pandemonio tra il pubblico della trasmissione.

I fan della trasmissione, quindi, hanno iniziato a chiedersi se il giovane sarebbe potuto intervenire effettivamente nel dating, magari proprio in qualità di nuovo corteggiatore di Roberta. Una domanda che di recente hanno posto proprio al diretto interessato, che ha risposto limitandosi a pubblicare sul suo profilo social una faccina sorridente.

Non è certo una conferma ma nemmeno una smentita: del resto Manuel è ormai single, visto che la sua relazione con Francesca si è interrotta una volta per tutte al falò di confronto, dopo numerosi alti e bassi che avevano fatto soffrire enormemente la 23enne.

I due stavano assieme da più di due anni e avevano anche convissuto per un certo periodo, ma ciò non aveva impedito a Maura di lasciare Sorrentino per ben cinque volte. La fidanzata, poi, aveva scoperto grazie a dei filmati mostrati nel pinnettu, che durante le loro separazioni il ragazzo aveva più volte frequentato altre donne.

Una batosta, per lei, almeno inizialmente, ma che giorno dopo giorno le aveva fatto comprendere di portare avanti una relazione tossica a scapito del suo amor proprio. Ciò l’aveva quindi spinta a dire addio una volta per tutte al romano, al quale aveva dato il benservito proprio alla fine del loro confronto finale.

Manuel a Uomini e Donne? La reazione di Francesca

Naturalmente, i fan hanno chiesto il parere proprio all’ex fidanzata, che tuttavia si è limitata a rispondere con un laconico “No comment”. Una volta finito il programma, come spiegato dalla ragazza, i due si sono rivisti per un chiarimento in privato, ma da quel momento in poi non si sono più visti ne sentiti.

Francesca pare preferire godersi questi ultimi giorni di agosto in compagnia delle ex compagne di avventura, e ciò la sta aiutando a non pensare troppo alla rottura.

Nessun commento, invece, da Di Padua, che domani inizierà a registrare le nuove puntate del dating show di Canale 5: come è noto, la messa in onda non avviene in diretta, ma è posticipata di circa 10 giorni rispetto alla data delle registrazioni. Non resta che attendere l’11 settembre per capire se le voci saranno rimaste tali o se invece avevano un fondo di verità.