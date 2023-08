Su Facebook e Instagram arriva il feed cronologico: ecco cos’è

Su Facebook e Instagram arriva il feed cronologico, una novità che riguarda gli utenti europei. Ecco in cosa consiste.

In arrivo una novità per gli utenti di Facebook e Instagram che risiedono in Europa. Meta, l’azienda che detiene entrambi i social network, annunciato, infatti, che sulle piattaforme social è in arrivo il feed cronologico: uno strumento, che nei fatti, si adatteranno al nuovo Digital Services Act. Vediamo, insieme, in cosa consiste.

Su Facebook e Instagram in Europa arriva il feed cronologico

In Europa, arriva una interessante novità da parte di Meta: l’azienda di Mark Zuckerberg, infatti, ha comunicato che su Facebook e Instagram sarà introdotto il feed cronologico, che permetterà di disattivare l’algoritmo dei suggerimenti relativi alla ricerca, storie, reel.

In questo modo, come spiega Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, gli utenti potranno visualizzare tali contenuti relativi esclusivamente alle persone che hanno deciso di seguire, i quali saranno organizzati in ordine cronologico, quindi dal più recente a quello più vecchio.

Secondo quanto riferisce Clegg, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare i risultati di ricerca esclusivamente facendo leva sulle parole inserite.

Per questo motivo, i risultati non saranno personalizzati seguendo le attività recenti e precedenti, né in base agli interessi personali.

Nuovi strumenti per i contenuti da segnalare

A partire dal 25 agosto 2023, entrerà in vigore il cosiddetto Digital Service Act, che, nei fatti, impone alle piattaforme social di dare la possibilità agli utenti di disattivare l’algoritmo che personalizza i risultati di ricerca e la visualizzazione di contenuti multimediali.

Tale novità è stata introdotta anche per tutelare la privacy degli utenti che era stata messa in discussione dalla tracciamento della loro attività.

L’azienda, inoltre, annunciato che introdurrà ulteriori strumenti utili per inviare segnalazioni su contenuti inappropriati e vietati dalle regole della community.

Gli utenti europei, inoltre, potranno avvalersi di ulteriori informazioni circa le politiche di moderazione della piattaforma.

Ad Library, in aggiunta, è lo strumento che Meta mette a disposizione per garantire maggiore trasparenza delle inserzioni pubblicitari presenti sulle piattaforme.

Come funziona l’algoritmo dei due social

L’algoritmo di Facebook e Instagram funziona in base alla personalizzazione dei contenuti che viene effettuata tenendo presente le preferenze le ricerche degli utenti.

In questo modo, gli algoritmi presentano all’utente contenuti particolarmente interessanti e legati alla loro attività online.

Per questa ragione, gli algoritmi mostrano i post degli amici o quelli di pagine che veicolano contenuti potenzialmente attraenti per uno specifico utente.

Non è tutto: questo strumento, infatti, elabora il feed anche in base ai commenti e ai mi piace rilasciati su contenuti di pagine specifiche o su contenuti creati dagli utenti seguiti.