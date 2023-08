WhatsApp, arriva un nuovo strumento per la formattazione del testo

In arrivo su WhatsApp una nuova funzione che permette di attuare una diversa formattazione al testo realizziamo in chat.

Dopo una serie di novità che, nell’ultimo periodo, sono arrivate su WhatsApp, ne arriva un’altra: si tratta di uno strumento che permette di formattare il testo in maniera diversa. Scopriamo insieme cosa consiste questo nuovo aggiornamento che, nei fatti, introduce una nuova funziona l’interno della popolare app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, una nuova funzione per la formattazione del testo

Nei mesi passati, su WhatsApp sono arrivate tantissime novità che hanno migliorato ulteriormente l’applicazione e dato aiutanti altre opzioni, una delle quali molto desiderate dalla community.

Basti pensare, ad esempio, al supporto delle foto in alta qualità ma anche i video messaggi brevi, giusto per fare qualche esempio pratico.

Ed ora, nell’app arriva un ulteriore novità che sicuramente potrà essere interessanti per tantissimi utenti.

Si tratta di una funzione dedicata espressamente alla formattazione del testo, che si avvale di diversi strumenti per migliorare ulteriormente le comunicazioni in chat.

Code Block, la novità dell’app

Come certamente saprete, qualora utilizzate l’app in maniera intensiva e su base quotidiana, WhatsApp mette a disposizione una formattazione basica del testo, composta da spaziatura fissa, grassetto, barrato e corsivo.

Secondo quanto, invece, riferisce WABetaInfo, è in arrivo una nuova opzione che migliora ulteriormente il modo in cui formati amo il testo all’interno delle conversazioni.

Nello specifico, il sito, che si occupa spesso di fornire aggiornamenti e fughe di informazioni sulle novità di WhatsApp, afferma che sarà introdotto lo strumento definito Code Block.

Tale tool – nello specifico – è molto utile soprattutto per i programmatori di software, ma anche per gli stessi sviluppatori che hanno la necessità di inviare in chat stringhe di codice.

In tal senso, WhatsApp a mettere a disposizione degli stessi una corretta visualizzazione dei codici che, in precedenza, non avveniva.

Quote e opzione elenco

Novità in arrivo, anche per Quote, un altro strumento di formattazione di WhatsApp.nello specifico, infatti, sarà introdotta una nuova opzione per evidenziare parte di testo che si intendono citare.

Infine, in chat, si potranno anche creare degli elenchi, attraverso una apposita opzione, senza, dunque, aggiungere i punti per formare una lista.

L’applicazione di meta, dunque, si sta sempre più trasformando in un’applicazione estremamente social, che propone soluzioni che vanno oltre alla semplice messaggistica istantanea.

Non ci resta che vedere cosa ci riserverà nell’immediato futuro, al fine di capire come evolverà sul piano tecnico e delle reti sociali.