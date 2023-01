Un barattolo e una bottiglia di vetro: pronto a creare qualcosa di sorprendente?

Un barattolo e una bottiglia di vetro, a che cosa possono servirti? Non crederai ai tuoi occhi. Sei pronto a creare qualcosa di straordinario?

Che cosa puoi fare con un barattolo e una bottiglia di vetro? Te lo diciamo subito. I tuoi occhi non crederanno a ciò che le tue mani saranno in grado di realizzare: resterai senza dubbio a bocca aperta.

L’arte del fai da te: quando gli scarti diventano utili

Quante volte ti sarai ritrovata a gettare bottiglie vuote e barattoli di vetro, dopo averli utilizzati? Sicuramente tante. La prossima volta aspetta però a darli via. Sai che questi due elementi, insieme, possono aiutarti a realizzare qualcosa di straordinario?

Nell’epoca dell’usa e getta, quella nella quale noi viviamo, è più semplice sbarazzarci degli oggetti che riteniamo inutili o superflui piuttosto che riutilizzarli. Eppure l’arte del fai da te che ti consente di servirti dei cosiddetti “scarti domestici”, può rivelarsi davvero utilissima.

Per esempio, che cosa puoi fare con una barattolo e una bottiglia di vetro? Non crederai mai ai tuoi occhi. In pochissimo tempo, le tue mani possono realizzare qualcosa di straordinario. Pronto a scoprire come l’arte dell’accrocchio, così definito il fai da te in un’epoca moderna come la nostra, può ritornarti estremamente utile?

Barattolo e bottiglia di vetro: ecco perché non dovresti buttarli

Allora procediamo. Procurati per l’appunto un barattolo e una bottiglia di vetro, ovviamente entrambe vuote. Avrai bisogno poi di un po’ di farina, di sapone e colla bianca. In una bustina trasparente, unisci questi ingredienti e mescolali tra di loro.

Strizza per bene la busta che avrai chiuso accuratamente, per almeno due minuti: vedrai che si verrà a creare una porcellana morbida che le tue mani potranno modellare perfettamente.

Forma una pallina e ricoprila con un po’ di crema idratante. A questo punto, prendi un pizzico di farina e spargila sul tuo piano da lavoro e inizia a modellare la tua porcellana. Prendi poi delle formine, quelle con le quali si realizzano i biscotti, e inizia a dare forma alla tua porcellana.

Ora prendi il tuo vasetto vuoto e inizialo a ricoprire con della colla bianca e attacca su di esso la tua porcellana decorata. Con un taglierino sbarazzati del materiale in eccesso. A questo punto, inizia a decorare la tua straordinaria composizione del colore che preferisci utilizzando una vernice indelebile.

Et voilà! In pochissimo tempo avrai realizzato un barattolo di ceramica che potrai utilizzare come decorazione per la tua casa. Passiamo adesso alla bottiglia. Procurati sempre la ceramica che hai utilizzato per il barattolo e decorala come preferisci dandole la forma che più ti piace, per esempio utilizzando una formina taglia biscotti che ritieni carina.

Spargi la colla bianca sulla tua bottiglia di vetro vuota e attacca la tua ceramica decorata e intagliata. Continua a ricoprire la bottiglia con colla bianca e spargi su di essa tante piccole pietrine che si attaccheranno alla superficie.

Lascia asciugare il tutto e inizia a decorare sempre con la solita vernice indelebile. Attendi per qualche ora che l’asciugatura faccia effetto ed ecco fatto! Anche la tua bottiglia decorata e super bellissima diventerà un accessorio decorativo straordinario per la tua casa.

Hai visto che cosa si può realizzare semplicemente utilizzando i cosiddetti materiali di scarto? In questo caso, con un barattolo e una bottiglia di vetro, entrambe vuote, hai dato un tocco di stile e di glamour alla tua dimora. Puoi anche pensare di realizzare dei regalini personalizzati da donare. Insomma, l’arte del fai da te può salvarti in ogni situazione.

Questa tecnica puoi utilizzarla anche per intrattenere i bambini. Senza dubbio i piccini si divertiranno a modellare la porcellana e a decorarla. Visto che idee carine con oggetti di scarto?