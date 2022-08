India: influenza dei pomodori, 80 bambini contagiati

Un’influenza che ricorda molto il pomodoro in quanto è caratterizzata da gonfiori che si tramutano successivamente in ulcere. Nonostante non causi grandi pericoli per la vita stessa, secondo i medici è molto difficile da diagnosticare dato che presenta sintomi molto simili a quelli del Covid.

In India si sta generando un allarme a causa di una nuova influenza, chiamata “tomato flu” o meglio l’influenza del pomodoro. Sono state fatte diverse segnalazioni e a quanto pare questa malattia si sta diffondendo maggiormente tra i bambini.

Un malattia che si diffonde tra i minori

Data la situazione, il Ministero della Salute ha diramato un allarme per il quale tutti gli stati indiani devono stare con gli occhi ben aperti. L’attenzione deve essere molto incentrata su tutta la situazione, in quanto la nuova forma influenzale ha interessato già circa 80 bambini la cui età è al di sotto dei 5 anni.

I bambini in questione sono stati immediatamente ricoverati, dopo che si è appurato avessero i sintomi di questa particolare influenza dei pomodori.

Quale malattia ha come caratteristica principale il fatto di presentare delle bolle che, tramutandosi successivamente in ulcere, ricordano la forma di un piccolo pomodoro rosso. I sintomi iniziali di questa influenza sono la gola infiammata, uno scarso appetito e una febbre moderata.

Allarme negli Stati del Sud dell’India

Al momento la “tomato flu” si è diffusa negli stati del Sud dell’India e si potrebbe trattare di una variante dell’infezione nota come mani- bocca- piedi.

Gli scienziati, stanno ancora effettuando delle ricerche attraverso cui vogliono trovare la natura di questa infezione. Anche se ancora non si hanno certezze, è stato già verificato che non ha nulla a che fare con la pandemia del Covid.

Ciò non vuol dire che sì debba dormire sugli allori, bensì bisogna stare comunque molto attenti. Come spiegato in un articolo pubblicato su Lancet Respiratory Medicine è possibile affermare che al momento questa rara infezione virale si trova in uno stato endemico e non bisogna andare nel panico in quanto non è una patologia che mette a rischio la vita.

In ogni caso, data l’esperienza passata vissuta con il Covid e con la pandemia che ha provocato, è sempre bene non prendere sotto gamba questa situazione e fare attenzione ad ogni minimo campanello d’allarme.

Con molta probabilità, come sottolineato sempre sulla stessa rivista, sembrerebbe che l’influenza dei pomodori sia una conseguenza della Chikungunya e della Dengue, delle patologie che mettono maggiormente a rischio i bambini, i soggetti più vulnerabili della società.