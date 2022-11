Carta acquisti: cosa acquistare con 140 euro in più

E’ in arrivo per voi la carta acquisti che aumenterà di ben 140 euro. Per capire se siete voi i fortunati a riceverla, continuate a leggere.

Questa non può che essere una bella notizia, dal momento che tutti noi abbiamo bisogno di un aiuto in questo periodo caratterizzato da aumenti vari.

La carta acquisti e il suo aumento insomma non possono essere che ben accetti in questo scenario che prevede l’inflazione e stangate varie. Per saperne di più circa questo aiuto, continuate a leggere qui di seguito.

La carta acquisti e il suo valore

Come detto poco fa, la carta acquisti rappresenta un vero toccasana in un periodo come quello che stiamo vivendo tutti noi.

Il nostro stipendio non fa nemmeno in tempo a arrivare che va via, per pagare bollette e spese varie.

Per fortuna la carta acquisti, ovvero la card gialla, sarà aumentata. Se fino a questo momento ci dava la possibilità di fare acquisti con soli 40 euro mensili, d’ora in poi la situazione potrebbe cambiare non di poco. Anche se non per tutti.

Parliamo di una card messa a disposizione per le famiglie in difficoltà: seppur 40 euro non siano chissà quanto, rappresentano sicuramente un aiuto per chi non riesce a far fronte a tutto.

Ecco perché tante famiglie l’hanno richiesta per poter tirare avanti. Con l’inflazione che sembra essere al 12%, anche il solo fare la spesa è diventato un’impresa, per non parlare del pagamento di mutui o altre spese.

Tutto è diventato molto difficile da sostenere.

Non temete, però, perché la card acquisti presto erogherà molto di più, ovvero ben 140 euro aggiuntivi. Cosa fare a tal proposito? E chi saranno i fortunati che potranno godere di tutto questo?

Carta acquisti più grande, ma solo per voi

Insomma, sembra essere previsto un pagamento di ben 140 euro aggiuntivi, se si parla della vostra carta acquisti e dei vostri acquisti.

Questa non può che essere una bella notizia per tutti noi, dal momento che da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, le condizioni della maggior parte delle famiglie sono peggiorate. Pensate che sono tante le famiglie che non sono riuscite a pagare le bollette.

Per questo il governo non potendo restare a guardare tutto questo ha deciso di potenziare la carta acquisti, che come detto è una card gialla che l’Inps stesso provvederà a ricaricare.

Si parla di una carta elettronica che può essere utilizzata non solo per fare la spesa ma anche per pagare le bollette.

Attenzione, però: tale card può essere data solo a chi ha un’età superiore a 65 anni o a chi ha dei figli con un’età inferiore a tre anni. Inoltre bisogna pur sempre rispettare dei criteri in base all’ISEE.

Ecco che questo ci fa capire come la card gialla non sia destinata a tutti.

Chi riceverà tale aumento?

La vostra carta sarà dunque ricaricata di 40 euro mensili, ma per alcuni di voi potrà essere aggiunta la somma di140 euro per ciascun ricarica. Ecco che i vostri acquisti avranno tutto un altro sapore.

Chi sarà fortunato a ricevere tali soldi ogni due mesi? I residenti del Friuli Venezia Giulia. Ecco che solo chi risiede in questa regione potrà ricevere ogni bimestre 80 euro e 140 euro in più.

Questo significa che la carta di voi fortunati sarà molto ricca e vi darà grandi soddisfazioni. Se non risiedete in questa regione, non temete, però perché molto probabilmente anche nelle vostre presto potrebbero arrivare delle belle sorprese come quella raccontata in questo articolo.

Una di quelle che sicuramente fa nascere un grande sorriso e questo vale il doppio in una situazione critica come quella che stiamo vivendo.