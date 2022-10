Ultimissima ora INPS, 150 euro in più nelle pensioni di novembre: come averli

Ecco qual è l’ultimissima sorpresa che ci ha riservato l’INPS riguardo le pensioni, a novembre arriveranno i 150 euro.

Arriva finalmente una notizia che tutti i pensionati stavano aspettando. Nel mese di novembre 2022, infatti, i pensionati vedranno un addebito di ben 150 euro.

Già da ora, però, è possibile comprovare che l’INPS abbia emesso l’importo che ogni pensionato potrà prelevare soltanto a partire dai prossimi giorni.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli riguardanti questa novità dell’INPS che si sta rivelando attesissima per i cittadini di mezza età.

Nuova sorpresa dell’INPS

Arriva un’ottima notizia per tutti i pensionati. Si tratta di una vera e propria sorpresa da parte dell’INPS a sostegno dei cittadini italiani più grandi.

In base alle ultime notizie, sia il bonus 150 euro antinflazione di novembre che l’aumento per equativo del 2% di novembre sarebbero già stati elaborati sulle pensioni del mese di novembre del 2022.

Si tratta di 150 euro di cui i pensionati possono usufruire per beneficiare di un ulteriore sostegno da parte dello Stato italiano.

Il bonus è pensato dal Governo per tutti quei cittadini che non lavorano più e che hanno il diritto di raccogliere i frutti di quanto hanno seminato nel corso di anni di duro lavoro con le contribuzioni.

Ma come fare a controllare se l’INPS, effettivamente, li ha già accreditati sulla nostra pensione e cosa fare per ottenerli subito? Ecco che di seguito vi spieghiamo come fare, passo dopo passo.

Si tratta di una procedura che spesso di rivela complessa per molti cittadini di mezz’età, che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.

Alcuni neanche sanno che esiste la possibilità di comprovare che l’INPS abbia già messo in elaborazione gli importi che poi verranno prelevati dai cittadini nei prossimi giorni. Continuate a leggere la nostra guida e scoprirete facilmente come fare.

Ecco come ottenerli sul proprio conto

Per scoprire se l’INPS vi ha già accreditato i 150 euro sulla pensione, non dovrete far altro che collegarvi al sito ufficiale dell’ente. Non sarà necessario, quindi, recarsi alla sede dell’INPS più vicina a casa vostra.

Il tutto, infatti, può essere constatato direttamente online. Dopo esservi collegati al sito, dovete recarvi alla sezione del fascicolo previdenziale del cittadino, quindi su prestazioni e infine su dettagli pensione.

A quel punto vi si aprirà una bozza di cedolino nella quale troverete inserito l’importo esatto dei 150 euro che l’INPS sta attualmente elaborando e che poi saranno disponibili materialmente nei giorni del 20 o del 21 ottobre.

Il dettaglio in sovraimpressione dovrebbe mostrarvi il totale delle prestazioni, che contiene già il bonus 150 e la rivalutazione anticipata del 2%.

A questo punto non vi rimanere che attendere il cedolino ufficiale per vedere il dettaglio delle voci INPS. L’ente è attualmente a lavoro e potrebbe darsi che a qualche pensionato italiano ancora non risulti l’importo in elaborazione.

In ogni caso, quando tra giovedì e venerdì i pensionati avranno i cedolini fisicamente in mano potranno togliersi ogni tipo di dubbio. Manca davvero poco! Fateci sapere se siete riusciti a trovare la cifra grazie alla procedura che vi abbiamo spiegato.