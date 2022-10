Bucchianico, ritrovata donna accoltellata: fermato il figlio

Questa mattina a Bucchianico una donna è stata rinvenuta priva di vita all’interno di una casa di un vicolo nei pressi del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione della polizia in seguito al dramma che si è consumato a Chieti, una donna è stata uccisa con diverse coltellate nella zona di Bucchianico. A quanto pare è stato fermato il figlio sospettato dell’omicidio.

Il dramma che ha colpito la cittadina di Bucchianico nella mattinata di oggi, ha lasciato tutti senza parole. A quanto pare le forze dell’ordine hanno ritrovato all’interno di un’abitazione vicino al centro città, una donna accoltellata. A seguito delle prime indagini, sembra che un possibile colpevole sia proprio il figlio della donna, che è stato prontamente fermato dalla polizia.

Il ritrovamento del cadavere

Secondo quanto riportato dalla polizia, l’abitazione dove è stata rinvenuta la signora di 69 anni priva di vita si trova a Bucchianico. La vittima sembrerebbe essere morta in seguito a diverse coltellate inferte sul suo corpo probabilmente dal figlio.

A quanto pare la polizia è entrata all’interno della casa situata in centro città, trovando il corpo della donna privo di vita. La signora di 69 anni giaceva sul pavimento sopra una pozza del suo sangue. Sembra che la sua morte sia da ricollegarsi ad una lite avvenuta all’interno della sua famiglia, Infatti è stato prontamente fermato il figlio che attualmente è il primo indagato l’omicidio della donna.

La cittadina è ovviamente sconvolta dall’accaduto e ora si cercano le motivazioni che avrebbero portato il figlio ad uccidere la mamma con diverse coltellate.

I soccorsi

In seguito alla lite, i residenti del luogo avrebbero immediatamente contattato le forze dell’ordine e il 118. Arrivati sul posto però si sono resi conto che non c’era nulla da fare per la donna che era esanime su una pozza di sangue. Nonostante i soccorsi fossero arrivati immediatamente, i medici hanno provato a rianimare la donna in seguito all’aggressione, ma poco dopo ne hanno dovuto dichiararne il decesso.

A quanto riportato dai medici, le ferite a seguito dell’aggressione erano troppo gravi per poter salvare la vita alla donna che è deceduta questa mattina all’interno di un’abitazione a Bucchianico. Secondo quanto riportato dall’accusa, le ferite che hanno causato la morte della donna sarebbero da collegare al figlio cinquantenne, che in seguito al ritrovamento del cadavere è stato portato in ospedale per curare delle ferite che riportava sul suo corpo. Adesso si avvieranno i dovuti interrogatori per poter ricostruire i fatti che hanno portato via la vita ad una donna di 69 anni.