Bonus spesa 500 euro fino al 25 ottobre, ti restano pochi giorni per ottenerlo

Ecco in cosa consiste il Bonus spesa 500 euro, quali sono tutti i requisiti e come fare per ottenerlo fino al 25 ottobre 2022.

In questo periodo di crisi, giunta ormai all’apice, per fortuna il Governo attuale sta pensando a tutta una serie di misure che garantiscono un sostegno ai cittadini.

I bonus in questione si rivelano un aiuto davvero necessario soprattutto per quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul Bonus spesa 500 euro, in particolare come fare per ottenerlo.

Nuovi bonus per le famiglie italiane

A causa dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia e alla lenta ripresa dalla pandemia, l’Italia sta vivendo una vera e propria crisi, che grava specialmente sulle famiglie italiane con un reddito basso.

Per fortuna, il Governo ha introdotto tutta una serie di bonus, che aiuteranno le famiglie a far fronte alle spese mensili, come ad esempio quelle alimentari, della cura della persona e della casa.

Tra i vari bonus pensati dal Governo si sta facendo spazio la proposta di un bonus sociale, che sosterrà le famiglie italiane nel pagamento delle bollette.

Il beneficio in questione dovrebbe essere disposto per tutti quei nuclei familiari con un reddito annuo ISEE inferiore ai 15 mila euro.

Il limite dei 15 mila euro, rispetto ai tradizionali 12 mila, si stima che aiuterà ben mezzo milione di famiglie a rientrare nel decreto e a usufruirne per le proprie spese mensili.

Un altro bonus molto importante che è già legge e che sta facendo gola a moltissimi cittadini è il Bonus spesa 500 euro, pensato per alcune famiglie italiane in possesso di certi requisiti.

C’è anche una data di scadenza, oltra la quale non sarà più possibile inoltrare la richiesta per ottenere la tanto desiderata agevolazione in questione.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cos’è il Bonus spesa 500 euro, entro quando è possibile richiederlo e soprattutto quali sono i requisiti per farlo.

Come ottenere il Bonus spesa 500 euro

Lo stato italiano ha pensato a un Bonus spesa 500 euro che servirà alle famiglie italiane per far fronte alla situazione di crisi che stiamo vivendo.

La richiesta da presentare per ottenere l’agevolazione in questione va inoltrata entro il 25 di ottobre del 2022.

L’unico requisito fondamentale per ottenerlo è quello di possedere un reddito annuo minore di 12 mila euro.

Il beneficio servirà alle famiglie per effettuare una spesa alimentare adeguata alle proprie necessità, senza subire il contraccolpo dell’aumento dei prezzi.

L’agevolazione verrà erogata a tutte le famiglie in possesso dei requisiti sotto forma di buono per la spesa, del valore di 200 euro per tutti quei nuclei identificati come monofamiliari.

Nel caso in cui, invece, in famiglia ci siano 2 componenti, il bonus spettante sarebbe di 300 euro, mentre di 500 euro nel caso di presenza di 5 o più componenti.

Quindi che aspettate? Inoltrate la richiesta entro il 25 di ottobre 2022 e presto riceverete questo beneficio che siamo sicuri che vi aiuterà ad arrivare più facilmente a fine mese.