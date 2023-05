Ultima ora dalla banca, l’avviso gela i clienti: cosa accade ai conti domenica notte

Cattive notizie, nelle scorse ora è arrivato un avviso che ha scosso tutti i clienti. Scopriamo cosa accadrà tra pochi giorni: Unicredit ultima ora dalla banca il messaggio che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Unicredit, è uno dei più importanti, potenti e conosciuti gruppi bancari italiani. Nelle scorse ore, sul sito web ufficiale ha condiviso un avviso che ha scosso veramente tutti. Proprio per questo motivo, molti chiedono spiegazioni. Tra pochi giorni, i correntisti potrebbero affrontare un grande disagio. Quello che succederà è inaspettato: scopriamo di più.

L’avviso della banca che ha scosso i clienti: tutti i dettagli

La notizia è arrivata proprio poco fa, dato che è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Unicredit. Si tratta di un grande disagio che coinvolgerà tutti i clienti del noto gruppo bancario. Senza dubbio, questo avviso ha lasciato tutti spiazzati, proprio per questo motivo, è necessario chiarire e spiegare cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Purtroppo, non è un bel momento per il gruppo Unicredit, dato che ci saranno delle ripercussioni immediate sui correntisti. Ma quando avverrà? Nel messaggio si legge che domenica 14 maggio 2023, i servizi più importanti non saranno disponibili: scopriamo di più.

Unicredit ultima ora dalla banca: ecco il messaggio

Unicredit sta affrontando diversi problemi e ha deciso di comunicare questo disagio a tutti i suoi clienti attraverso un avviso pubblicato sul sito ufficiale. Ma di cosa si tratta? Purtroppo, riguarderà molti conti correnti e altri servizi.

In particolare, il noto gruppo bancario ha annunciato un disservizio inaspettato che ha suscitato molta preoccupazione, dato che ci saranno delle conseguenze istantanee sui loro conti correnti. Tutto avrà inizio domenica 14 maggio 2023, dalle ore 02:00 fino alle ore 03:00.

Mancheranno dei servizi molto importanti, come l’operatività delle carte di credito, delle carte di debito (compresi i Wallet digitali) e ATM. Il motivo? nel messaggio si legge che tra pochi giorni ci sarà questo piccolo disagio a causa di “programmati interventi manutentivi”.

Fortunatamente si tratta di un problema di poche ore. Non è la prima volta che accadono questi piccoli interventi di manutenzione, infatti, Unicredit solitamente sceglie dei giorni e delle fasce orarie ben precise, proprio come la domenica notte.

Il motivo? in quel determinato giorno e in quei precisi orari la maggior parte dei clienti non sono attivi e quindi non utilizzano i servizi online della banca. Dunque, i correntisti di Unicredit non potranno accedere al conto corrente o all’acquisto online su siti web.

Ricordiamo che questo disservizio coinvolgerà anche le carte di credito, di debito e tutto ciò che riguarda le operazioni bancarie. Non è sicuramente uno dei momenti migliori per Unicredit, però per saperne di più sugli aggiornamenti, sulle comunicazioni o ogni tipo di avviso, potete visitare il sito web di Unicredit oppure, basterà contattare il servizio cliente che trovate facilmente sul web.