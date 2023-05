Esplosione in centro a Milano, scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno

By

Un camion contenente bombole d’ossigeno ha preso fuoco poco fa a Milano, scatenando esplosioni a catena nella zona di Porta Romana. Una densa nube nera si è alzata sul cielo del capoluogo, mentre ci sono alcune auto e motocicli coinvolti nel rogo. Presenti sul posto i mezzi dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco che stanno tentando di spegnere le fiamme. Evacuata una scuola e una Rsa, mentre ci sarebbe un unico ferito, il conducente del furgone. Tante le testimonianze sui social da parte delle persone che si trovavano nella zona dell’incidente.

Un incendio impressionante, quello che si è sviluppato poco fa a Milano in zona Porta Romana, causato, a quanto sembra dalle prime ricostruzioni, da un furgone contenente delle bombole d’ossigeno. Il fuoco che si è sprigionato ha coinvolto non solo delle vetture vicine al camion, ma anche una farmacia e due appartamenti di un condominio della zona. Sul capoluogo lombardo è ora presente una nube nera ben visibile da ogni parte. Al lavoro i Carabinieri, per mantenere l’ordine e i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnere le fiamme molto alte. Per precauzione sono state evacuate anche una scuola elementare e una Rsa. Al momento l’unico ferito sarebbe l’autista del mezzo da cui è partita l’esplosione.

Densa nube di fumo su Milano: esplode un camion con delle bombole d’ossigeno. Evacuata una scuola elementare e una Rsa

Circa un’ora fa, un camion contenente delle bombole d’ossigeno è esploso in zona Porta Romana a Milano, all’angolo tra Via Pier Lombardo e Via Vasari. L’esplosione ha causato l’inizio di un violento incendio e la formazione di una densa e alta nube nera visibile sulla città.

Il rogo ha interessato anche almeno cinque auto parcheggiate lì vicino, oltre a una farmacia e due appartamenti al primo e secondo piano di un palazzo attiguo. Per precauzione, i soccorsi hanno deciso di far evacuare la scuola Sorelle Mantellate e l’Istituto Auxologico Pier Lombardo. I bambini starebbero tutti bene e nessuno di loro sarebbe in pericolo.

Si registra un unico ferito, il conducente del camion, rimasto ustionato alla mano, dopo aver tentato di bloccare l’incendio, ma che non sarebbe in pericolo di vita. A scatenare l’incendio stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un guasto tecnico al veicolo, nel suo vano motore, che trasportava circa venti bombole da 32 litri di ossigeno ciascuna.

Le bombole erano destinate proprio alla farmacia rimasta coinvolta nell’incendio, e alcuni testimoni raccontano di aver visto proprio una di esse prendere fuoco, poco prima dello scoppio.

Esplosione a Milano, sul luogo dell’incidente il sindaco Beppe Sala, che esclude un attentato

A giungere sul posto, i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri impegnati a mantenere l’ordine pubblico, che stanno domando le fiamme altissime sprigionatesi dal camion. E proprio ai pompieri, prima di essere trasportato in ospedale, l’autista ha dato la sua testimonianza di quanto successo.

🔴 #Milano, #incendio ed #esplosione in zona Porta Romana, centro città: ferito un uomo, coinvolti una decina di veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata una scuola vicina. Dalle 12 #vigilidelfuoco al lavoro, intervento in corso [#11maggio 12:45] pic.twitter.com/3VlptvPkAW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 11, 2023

Ho visto l’incendio partire dal vano motore, poi ha interessato le bombole di ossigeno che stavo trasportando. Mi sono fermato per limitare i danni, ma c’è stata l’esplosione

“Ho visto l’incendio partire dal vano motore, poi ha interessato le bombole di ossigeno che stavo trasportando. Mi sono fermato per limitare i danni, ma c’è stata l’esplosione” ha spiegato l’uomo.

Tra i feriti lievi, anche una suora della scuola materna, che durante le operazioni di evacuazione è caduta ed è stata trasportata al Policlinico.

Drammatica anche la testimonianza di uno degli abitanti della zona, rilasciata all’ANSA: “Ho sentito l’esplosione, abito qui, ho perso la moto e la macchina che sono andate a fuoco, sono entrato nell’edificio per recuperare i miei gatti ma c’era troppo fumo”.

Intanto, sul posto è giunto anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano in compagnia di alcuni membri della polizia giudiziaria per eseguire i primi sopralluoghi del caso.

Ad arrivare, anche il sindaco Beppe Sala, che è arrivato il via Pier Lombardo e ha voluto subito escludere ogni altra ipotesi se non quella dell’incidente: “È da escludere un attentato o cose del genere, è semplicemente un camioncino che trasportava bombole di ossigeno. Al momento mi segnalano un ferito, pur grave, che credo sia l’autista. Non ci sono altri danni ma sto andando a vedere adesso”.