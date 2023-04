“Uguale al papà”, Carlotta Mantovan condivide lo scatto: Stella è cresciutissima

Carlotta Mantovan mostra sui social la piccola Stella. Ecco come è cresciuta la figlia di Fabrizio Frizzi: è identica al suo straordinario e compianto papà.

Carlotta Mantovan torna sui social e lo fa in grande stile. Ecco la sua splendida bambina. Stella è diventata una piccola donna tutta uguale a papà Fabrizio. Lo scatto ha commosso il web.

Carlotta Mantovan, la rinascita di una grande donna dopo un lutto doloroso

Tutti conosciamo Carlotta Mantovan e non solo per essere stata la moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi ma anche per la donna meravigliosa, per la professionista indiscutibile e per la mamma straordinaria che è.

Purtroppo la vita l’ha messa di fronte a delle difficoltà inaccettabili e a un dolore troppo grande da sopportare: la morte del suo adorato Fabrizio. Sono trascorsi ormai già 5 anni da quando l’amatissimo conduttore e showman televisivo è venuto a mancare.

Una emorragia cerebrale, a seguito di un precedente ictus, l’ha strappato troppo precocemente alla vita e ai suoi affetti più cari. Fabrizio Frizzi ha lasciato una moglie e una figlia, Stella, che oggi è diventata una signorina. Bella, forte e coraggiosa, è identica al suo papà.

Carlotta Mantovan che raramente si mostra sui social, soprattutto dopo che ha deciso con la piccola di trasferirsi in Francia, ha condiviso però sul suo profilo una foto che ha emozionato tutti. Ecco come è cresciuta la sua Stella: è davvero identica a Fabrizio.

Lo scatto tenerissimo di Stella commuove il web

Da ormai un po’ di tempo Carlotta Mantovan e sua figlia Stella fanno da spola tra l’Italia e la Francia. La conduttrice italiana ha deciso di iniziare proprio nella nazione della Torre Eiffel la sua nuova vita con la sua splendida bambina.

Stella è nata dall’amore di Carlotta e Fabrizio nel 2013. Ha quindi nove anni oggi, questa splendida signorina a cui è stato strappato il papà troppo prematuramente. Per quanto doloroso possa essere la morte di un genitore, Stella è però una bambina felice. Carlotta ha fatto di tutto e continua ancora a fare di tutto per vedere la sua bimba serena.

La conduttrice italiana, con il coraggio di una leonessa, ha ripreso dopo il lutto in mano la sua vita e oggi torna a sorridere. Anche parlare di Fabrizio, dopo ormai 5 anni, è diventato più semplice ma ugualmente doloroso. L’accettazione della perdita e l’elaborazione del lutto sono ancora in corso.

Ma non può permettersi di crollare e di mostrarsi fragile, Carlotta, che ha una bambina di cui prendersi cura. E proprio Stella è la sua ragione di vita, il tesoro che la conduttrice custodisce più gelosamente. A differenza di tanti VIP italiani, non è una donna molto social, Carlotta, che al contrario aggiorna davvero di rado il suo profilo Instagram.

Però, sul suo profilo personale, è spuntata una fotografia che ha emozionato il web. Carlotta ha mostrato la sua piccola Stella. La bimba ripresa di spalle mentre dorme, è tenerissima.

View this post on Instagram A post shared by Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, la Mantovan, parlando con Silvia Toffanin, ha raccontato di come Stella sia uguale al suo papà, di come abbia ereditato da Fabrizio il sorriso, la gioia e la positività che hanno sempre contraddistinto il conduttore:

“…Stella è uguale al papà. Ha lo stesso sorriso di Fabrizio…”.

Nel salotto della Toffanin, Carlotta ha parlato anche dello splendido rapporto che ha con la piccola che è l’ombra della sua mamma. A questo proposito, Carlotta si dichiara una mamma ansiosa ma pazzamente innamorata della figlia che trascorre con lei ogni istante.

Nella foto in questione, oltre alla piccola Stella ripresa di spalle, si vede anche un cagnolino, il migliore amico della sua bimba. “Princess” ovvero “principessa” è la parola con cui Carlotta si riferisce orgogliosa alla sua bambina che è cresciuta davvero tanto.

Dopo il lutto drammatico, continua la vita di Carlotta e Stella. Anche se Fabrizio è andato via, le lasciate in ottime mani. Le due splendide donne sono circondate dall’affetto e dall’amore di tante persone.

E non parliamo soltanto degli utenti social che manifestano sempre sostegno e vicinanza a Carlotta ma anche di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Carlo Conti e Antonella Clerici, migliori amici di Fabrizio e ora di Carlotta.