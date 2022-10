Alfonso Signorini, qual è la sua laurea? Il titolo di studio del conduttore del GF Vip

Alfonso Signorini, che grande sorpresa! Sapete che il conduttore del Grande Fratello Vip è laureato? Vi sveliamo in che cosa.

Il direttore di Chi e presentatore del reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip, ha conseguito una laurea davvero difficile. Ecco che cosa ha studiato all’Università.

Alfonso Signorini, una vita di grandi successi

Nato nel 1964 a Milano, Alfonso Signorini non è solo il conduttore del Grande Fratello Vip e il direttore di Chi, ma anche uno dei giornalisti più apprezzati del mondo della comunicazione nel nostro Paese.

Ha iniziato da giovanissimo a sperimentare il mondo della scrittura e dei mass media. Dopo gli studi ha lavorato per il quotidiano La provincia di Como e per Panorama nella sezione gossip.

Dopo aver ottenuto il titolo di giornalista professionista iscrivendosi anche al relativo albo, ha iniziato a lavorare per il gruppo Mondadori insieme a Silvana Giacobini. Nel 2006 diventa poi il direttore di Chi.

Non è soltanto però un giornalista ma anche un conduttore di grande successo, Alfonso Signorini. Il suo talento per la scrittura, la sua penna magica, pungente e irriverente, gli ha consentito di conquistare il ruolo prima di ospite in varie trasmissioni televisive e poi di opinionista di reality fino a diventare lui stesso il conduttore di uno di programmi più seguiti della rete del Biscione, il Grande Fratello Vip.

Sapete però che prima di avere tutto il successo che ha oggi, Alfonso Signorini viveva una vita completamente diversa da ora? Lui si è dedicato per anni agli studi. Sapete che laurea ha ottenuto?

Quale laurea ha conseguito il conduttore del GF Vip

Sebbene Alfonso Signorini oggi sia al timone di uno dei reality più trash e leggeri della televisione italiana, il Grande Fratello Vip, in realtà la sua preparazione e la sua cultura gli hanno consentito di trasformare in chiave positiva un programma su cui il pubblico italiano ha avuto e continua ad avere ancora tanto da ridire.

Spesso le scene che vengono mostrate direttamente dalla casa di Cinecittà dove i concorrenti che decidono di parteciparvi sono sorvegliati h24, non rendono onore al nostro Paese. Spesso i protagonisti del reality hanno scritto brutte pagine della storia della televisione italiana.

Eppure, il direttore di Chi è riuscito a dare un’accezione positiva anche al reality, trattando argomenti importanti e mostrando il lato personale ed emozionale di chi decide di vivere un’esperienza del genere. Tutto merito della sua cultura, sensibilità e intelligenza.

Sapete che prima di diventare il conduttore e giornalista affermato che è oggi, Alfonso Signorini svolgeva una vita completamente diversa? Era un insegnante e per diventare insegnanti bisogna conseguire una laurea ed è proprio quello che ha fatto Signorini.

Il conduttore del GF Vip, dopo aver ottenuto il diploma al liceo classico Omero a Bruzzano, ha frequentato l’Università Cattolica del sacro Cuore laureandosi in Lettere classiche. Ma non è tutto. Ha ottenuto pure la specializzazione in filologia medioevale. In contemporanea agli studi condotti all’università, ha frequentato anche il conservatorio e oggi è un eccellente pianista.

La laurea in Lettere classiche con la specializzazione in filologia, gli ha consentito di poter entrare nel mondo della scuola. Per tanti anni Alfonso è stato insegnante di greco, latino, storia e geografia presso l’Istituto gesuita Leone XIII di Milano, un importante liceo della capitale meneghina. Insomma, è davvero un uomo pieno di sorprese, Alfonso Signorini, che con la sua cultura è stato capace di trasformare la televisione italiana.