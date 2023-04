Previsione nera a Pasqua, perturbazione in arrivo: ecco dove peggiorerà il tempo

Previsione nera a Pasqua: perturbazioni in arrivo. Ecco in quali regioni dello Stivale il tempo peggiorerà. Proprio qui si attendono violenti rovesci.

Se pensavi di trascorrere un tranquillo weekend di Pasqua dovrai ricrederti. Arrivano le previsioni climatiche che sconvolgono i piani degli italiani. Ecco la nuova perturbazione che promette di fare danni. Proprio qui il tempo peggiorerà rovinando tutto.

Meteo Italia, cosa ci aspetta nel weekend pasquale

La primavera ormai è arrivata, anche se a vedere il maltempo presente in quasi tutte le regioni italiane non si direbbe. Eppure, tutti aspettiamo con ansia l’arrivo del weekend di Pasqua sperando che le previsioni climatiche siano favorevoli. Non abbiamo però buone notizie da darvi.

I meteorologi annunciano già che nella giornata di Pasqua e in quella della cosiddetta Pasquetta, ci sarà un ribaltone meteo con pioggia e freddo soprattutto in alcune regioni del nostro stivale.

Godiamoci dunque questi ultimi, primi giorni di primavera perché tra non molto tornerà a quanto pare nuovamente il maltempo. Si attendono non soltanto rovesci sparsi in alcuni versanti della Penisola ma anche il ritorno del freddo e delle temperature polari per via di una depressione artica generata da alcune correnti provenienti dall’Europa del Nord.

Prepariamoci dunque ad affrontare ancora il cattivo tempo. Ecco soprattutto in quali regioni il clima peggiorerà drasticamente rovinando i programmi di tanti italiani che si stavano preparando già per gite fuori porta.

Previsioni nera a Pasqua: perturbazione in arrivo in queste regioni italiane

È già da qualche giorno che stai programmando il tuo weekend pasquale sperando nel bel tempo? Ci dispiace comunicarti una brutta notizia.

I meteorologi parlano di previsione nera a Pasqua e Pasquetta con un peggioramento climatico repentino, un abbassamento delle temperature e addirittura l’arrivo di piogge intense soprattutto in alcune regioni italiane.

Fino al 31 marzo, buona parte dello Stivale sarà soleggiata e con temperature piuttosto miti. Poi, a partire dalla prossima settimana, il tempo inizierà pian piano a peggiorare.

Al Sud e sulle Isole fino al 3 aprile il cielo sarà nuvoloso ma con temperature piuttosto alte. In alcune regioni come Campania e Puglia si arriveranno a toccare addirittura i 25 gradi.

Situazione invece destabilizzante per il versante settentrionale. Pioggia e freddo faranno di nuovo capolino. Poi, nelle prossime ore, si attendono abbondanti precipitazioni pure sulle Alpi e Prealpi.

Addirittura si parla di neve ad alta quota in particolare sulle pianure settentrionali. Maltempo atteso nelle regioni del Nord-Est e in Liguria.

Con l’arrivo di aprile ci sarà poi un cambiamento climatico inaspettato: forti venti soffieranno nelle regioni settentrionali e una massa di aria fredda proveniente dal Nord Europa arriverà sull’Italia facendo calare drasticamente le temperature.

Ritorna l’inverno? Ecco cosa dicono i meteorologi

In arrivo oltre al vento anche piogge intense: inizieranno così le perturbazioni di aprile. Fino a qualche settimana fa, gli esperti del tempo erano piuttosto sicuri che il nuovo mese, quello di aprile, avrebbe finalmente portato sole e temperature miti in tutta Italia.

Stando però alle ultime previsioni meteo, la situazione è piuttosto drammatica. Questa nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa promette di fare danni. La pioggia che arriverà sull’Italia bagnerà in particolare le regioni del Nord scongiurando così l’incubo siccità che tanto faceva tremare i meteorologi.

Attenzione però. Non mancheranno rovesci sparsi anche al Centro e al Sud Italia. Il weekend pasquale sarà insomma all’insegna del maltempo per quasi tutte le regioni italiane. A preoccupare non soltanto il maltempo ma anche il freddo che potrebbe presto tornare a farci tremare.

Delle correnti fredde daranno vita ad un ciclone polare che porterà nuovamente ad un calo repentino delle temperature che soprattutto nella notte si abbasseranno fino a raggiungere i 5 gradi.

Anche le massime non saranno molto alte. Nel weekend di Pasqua le temperature non supereranno i 13 gradi, soprattutto al Nord. Insomma, se tutti ci aspettavamo l’arrivo della primavera nel weekend pasquale, rimarremo purtroppo delusi.

I meteorologi sono convinti che a partire da metà del nuovo mese la situazione climatica dovrebbe cambiare. Il bel tempo finalmente tornerà a riscaldare e a illuminare il nostro Stivale.