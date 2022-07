Ufficiale, Matteo Pessina è un giocatore del Monza!

Continua senza sosta il grande mercato del Monza che ufficializza l’acquisto di Matteo Pessina, per il classe ’97 è un ritorno a casa ed un’occasione per dare la definitiva svolta alla propria carriera.



Altro colpo di mercato importante da parte del club lombardo che dopo Ranocchia, Cragno e Sensi, aggiunge ulteriore qualità ed esperienza alla propria rosa garantendosi le prestazioni di Matteo Pessina, nativo di Monza e particolarmente legato ai colori biancorossi.

Il classe ’97 ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche con il suo nuovo club che verserà circa 15 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta per uno degli eroi della cavalcata della nostra nazionale a Wembley.

Monza, ufficiale il ritorno di Matteo Pessina

Dopo sette anni Matteo Pessina è pronto a vestire nuovamente la maglia della sua squadra del cuore, Il Monza con un tweet nel proprio canale ufficiale ha dato il bentornato al classe ’97 che , con ogni probabilità, indosserà anche la fascia di capitano del club lombardo.



La carriera di Pessina è iniziata proprio con il Monza quando nel 2014 fu tesserato nel settore giovanile e cominciò la sua esperienza da calciatore.

Dopo due stagioni esaltanti a Bergamo, il giovane monzese è pronto a fare il suo ritorno per diventare una bandiera del club per cui ha sempre dichiarato di fare il tifo.

Il campione d’Europa ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura nel suo club del cuore in cui, oltre all’affetto, ha visto una progettualità importante che lo ha spinto ad accettare la proposta per cercare di portare il Monza ad altissimi livelli in Serie A.

Tanti i tifosi presenti all’arrivo di Pessina, il classe ’97 li ha ringraziati battendosi la mano sul cuore e dimostrando di essere già pronto ad indossare la fascia di capitano della squadra di cui vuole diventare leader e bandiera.

Monza continua a sognare con la speranza di vedere presto un grande attaccante con la maglia biancorossa (il sogno si chiama Mauro Icardi).

Altro investimento importante da parte del tandem Berlusconi-Galliani che in poche settimane hanno , di fatto, ricostruito quasi totalmente il centrocampo monzese che ora può contare su Stefano Sensi e Matteo Pessina, calciatori importanti che conoscono la Serie A e aumentano in mondo significativo il tasso tecnico della squadra allenata da Stroppa.

Tra poco più di un mese il Monza farà il suo storico esordio in Serie A, affronterà il Torino i uno dei match più attesi della prima giornata di campionato.