Disgrazia in famiglia reale, addio alla principessina di casa: Letizia e Filippo devastati

Anche la famiglia reale di Spagna fa parlare molto di se. Stavolta ci sarebbe un segreto che avrebbe devastato Letizia e Filippo. Vediamo di cosa si tratta.

La famiglia reale di Spagna è stata scossa da diverse questioni in questi ultimi anni.

La famiglia reale di Spagna trema

Non c’è pace per la corte dei Borbone: la famiglia reale di Spagna è stata scossa, nel corso degli anni, da tante vicissitudini. Dai tradimenti alla corruzione, oggi appare un libro composto da 300 pagine, che ha un titolo che è tutto un programma: Adiós princesa.

Il libro racconterebbe un segreto molto doloroso ma anche inconfessabile che riguarda un membro della famiglia reale: Letizia Ortiz. Ciò che l’ex giornalista avrebbe voluto tenere nascosto a tutti i costi, invece, è venuto a galla.

Qual è il segreto che ha spezzato il cuore ai reali?

L’autore del volume è David Rocasolano, avvocato e cugino di Letizia di Spagna. Egli racconta che, nel 2002, ad ottobre, Letizia si sarebbe recata alla clinica di Madrid chiamata Dator. Cosa avrebbe dovuto farci? Sottoporsi ad un aborto. In quel periodo della sua vita, la giornalista aveva una relazione con il collega David Tejera. Parallelamente, però, aveva conosciuto il principe Felipe che sarebbe diventato il suo consorte.

Al cugino di lei, nel 2003 venne chiesto di distruggere tutte le carte che attestassero quella interruzione volontaria di gravidanza. Perché? Il motivo è semplice: il re non era d’accordo all’unione del figlio Felipe con una donna divorziata. Inoltre, l’aborto era previsto in Spagna soltanto in alcuni casi come: salute della madre, violenza oppure malformazioni del feto.

Oggi, l’obbiettivo della Regina sembra essere quello di andare a fondo alla questione e conoscere finalmente la verità:

“Se non ha abortito, che lo dica e porti il cugino in tribunale. Se invece lo ha fatto e il suo non rientra nei casi di aborto legale, allora ha commesso reato”.

Dalla casa reale, intanto, non è arrivato alcun commento, censurando l’accaduto nonostante il libro sia andato subito tra i primi in classifica su Amazon Spagna (nei negozi è introvabile).

L’autore Rocasolano nel volume cerca di fare leva soprattutto sulla questione religiosa: una donna che abortisce è automaticamente scomunicata. Potrà riammetterla a ricevere i sacramenti soltanto un arcivescovo, previa autorizzazione. Se Letizia dovesse aver nascosto il suo aborto alla Chiesa allora il suo matrimonio potrebbe addirittura essere nullo.

Attualmente, il cugino la descrive come una donna maniaca, ossessionata dal fatto che i parenti la tradiscano. Inoltre, ha affermato che quando era incinta della sua primogenita Leonor era andata raccontando agli tutti che avrebbe avuto un maschio chiamato Pelajo. Che sia stato il nome che Letizia aveva pensato per il piccolo mai nato?