Ufficiale, Dybala è un nuovo giocatore della Roma!

Con una nota ufficiale tramite i propri canali social la Roma ha comunicato l’annuncio più atteso, Paulo Dybala è un nuovo giocatore giallorosso. Entusiasmo a mille per i tifosi capitolini che non vedono l’ora di poter ammirare il talento argentino allo stadio Olimpico!



Ora non ci sono più dubbi: con l’ufficialità data dal club giallorosso si chiude una delle telenovele più lunghe dell’estate, Paulo Dybala ha scelto la Roma per rilanciare la propria carriera e riprendersi la nazionale.

L’argentino arriva nella Capitale a parametro zero e percepirà un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno bonus compresi, rifiutata la numero 10 Dybala giocherà con il “suo” amato numero 21.

Come cambia la Roma con Dybala

Mourinho è stato accontentato e finalmente potrà allenare il trequartista (forse) migliore della Serie A.

Dybala potrà essere impiegato nel ruolo di seconda punta alle spalle di Abraham o come trequartista al fianco di Lorenzo Pellegrini, vedremo quale sarà la soluzione scelta dallo Special One.

Il mancino di Laguna Larga arriva alla Roma dopo aver vinto 5 campionati di Serie A con la maglia della Juventus dimostrando tutto il suo valore e deliziando il pubblico bianconero con giocate di altissima qualità.

Nelle ultime due stagioni Dybala è stato spesso fermo ai box per problemi di natura muscolare, vedremo ora come risponderà il suo fisico ma la sensazione è che la Roma abbia fatto un grande colpo che può cambiare obiettivi e prospettive della squadra.

Lo ha più volte dimostrato, se il fisico lo sostiene, l’argentino è un calciatore in grado di spostare gli equilibri della Serie A, la Roma spera di averlo al massimo della condizione per poter lottare ai vertici del campionato.

Esaudita dunque la richiesta del popolo bianconero che chiedeva a gran voce all’argentino di non firmare con i rivali storici dell‘Inter, Paulo ha scelto la Capitale forse anche per accontentare i suoi vecchi tifosi con i quali ha un legame speciale.

Tra circa un mese, il 27 agosto Dybala scenderà in campo all’Allianz Stadium per la prima volta da avversario e sarà, probabilmente, accolto tra mille applausi dal suo vecchio pubblico.

Cresce ancor di più dunque l’attesa per Juventus-Roma, ora la Vecchia Signora sogna di poter prelevare Nicolò Zaniolo dalla rosa di Mourinho per rinforzare ulteriormente il proprio attacco.

Dybala ha scelto la maglia 21, rifiutata dunque la proposta della società che aveva dato la propria disponibilità al giocatore per la gloriosa numero 10.