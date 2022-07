“È malata”, dopo zia Charlene è il turno di Charlotte Casiraghi: che sciagura a Monaco

Sembrerebbe non esserci pace per casa Grimaldi: Charlotte Casiraghi sarebbe malata, proprio come la zia Charlene. Vediamo cosa le è successo.

Dopo che Charlene Wittstock sembrava uscita dal tunnel della salute precaria ora toccherebbe alla nipote Charlotte Casiraghi entrarvi.

Charlotte Casiraghi: chi è

Seconda figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, Charlotte sembrerebbe stare attraversando una fase della sua vita turbolenta e complicata. Nonostante questo, non manca di lavorare. La nipote di Alberto II, infatti, è diventata la testimonial ufficiale di Chanel per l’autunno inverno 2022/2023.

La campagna è stata divulgata nelle ultime ore e Charlotte Casiraghi appare in tutta la sua bellezza nelle immagini scattate dal visual francese Smith. Non è la prima volta per la principessa. Infatti, lo scorso inverno si trovò ad aprire la sfilata del marchio di alta moda francese che sembra averla eletta definitivamente a musa ispiratrice.

Del resto, la collezione per il 2023 reinventa l’universo della 35 enne che sembra non invecchiare mai. Una collezione che sembra essere disegnata proprio per vivere nel suo mondo.

Di che malattia soffre

Proprio come la moglie di Alberto, anche Charlotte Casiraghi verserebbe in precarie condizioni di salute. Alcune fonti vicine alla famiglia reale hanno rivelato una notizia che è arrivata per i sudditi come un fulmine a ciel sereno. Una comunicazione ufficiale da palazzo non è arrivata ma, ad approfondire la notizia, ci hanno pensato in tanti, tra cui l’esperto reale del New York Times Joel Stratte-McClure, che ha tracciato delle similitudini tra zia e nipote.

Anche Charlotte Casiraghi, proprio come sua zia, soffrirebbe di depressione. Benché sia una donna molto attiva, una mamma e una compagna presente, negli ultimi tempi sembrerebbe essere in preda a malinconia e depressione.

Il suo compagno è il produttore Dimitri Rassam e sembrava essere innamorato premuroso e molto dolce. Che la depressione sia sopraggiunta per altri motivi? La patologia sembrerebbe essere talmente tanto soffocante, da impedire a Charlotte di svolgere una vita normale.

Sono tanti gli eventi che ha cancellato e ciò non si è verificato una sola volta. Sembrerebbe che dopo la nascita dei suoi bebè, Charlotte abbia dovuto fare i conti con la depressione post parto. In particolare, la depressione sarebbe arrivata dopo la nascita di Balthazar, avuto dall’attuale compagno e che oggi ha 4 anni. Benché sia passato del tempo dalla nascita del suo secondogenito, la depressione torna a farle visita spesso, proprio come accade alla zia.

Eppure, contrariamente a qualsiasi aspettativa, qualche giorno fa Charlotte ha sfoggiato il suo sorriso migliore con il suo compagno al Ballo della Rosa.