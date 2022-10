UeD scoop, scendono i petali a centro studio: proprio lei se ne va via con lui

Il dating show più longevo della tv UeD è tornato in tv con una nuova stagione e promette nuovi sorprendenti scoop per gli amanti del programma.

A UeD i colpi di scena tra le dame ed i cavalieri sembrano non finire mai.

Uomini e donne, storie d’amore e delusioni

Una nuova stagione televisiva è da poco ricominciata per UeD, il dating show più famoso e longevo della televisione italiana. Ideato da Maria De Filippi, prevede che dame e cavalieri partecipino alla trasmissione con il fine principale di poter trovare l’amore.

Sia nel trono over che in quello classico, sono nate tante storie d’amore. Qualcuna ha avuto il lieto fine, qualche altra no. Fatto sta che UeD è stato in grado di lanciare non solo tante coppie ma anche tanti personaggi.

Tra questi, spicca il personaggio di Rocco Fredella che si è raccontato alla rivista PiùDonna, parlando non solo di UeD ma anche della sua relazione con Doriana Bertola, sua compagna. L’ex cavaliere del parterre maschile ha scelto di raccontare anche delle questioni legate ad un altro personaggio storico del programma.

Stiamo parlando della dama torinese Gemma Galgani. Presente nel parterre femminile dagli inizi, o quasi, del dating show, la donna ormai 72 enne, ha avuto tante storie d’amore tutte finite più o meno male. Fredella, però, ha rivelato alcuni dettagli su una sua possibile uscita.

Petali rossi a U&D: chi troverà l’amore?

Rocco Fredella ha raccontato diversi retroscena del programma. In primis, ha detto che il ritorno di Roberta Di Padua sarebbe dettato dal fatto che la dama non si dia pace. L’uomo non si spiega perché va e torna dal programma anche se, ogni volta che esce, dice di non volervi più fare ritorno.

Nei riguardi di Armando Incarnato, invece, ha avuto soltanto commenti positivi dicendo che, a suo avviso, è uno dei cavalieri più sinceri, a differenza di Ida Platano che per lui è seduta nel parterre semplicemente per farsi vedere.

La sua opinione su Riccardo, invece, è stata tutt’altro che positiva. Per Fredella, infatti, l’uomo ha dimostrato di non essere del tutto vero quando ha rifiutato la proposta sia di Maria che di Federica Aversano, per cui ha detto di avere un debole, di sedersi tra i corteggiatori del trono classico.

L’ex cavaliere ha rivelato alla rivista che, a suo avviso, Gemma Galgani potrebbe uscire dal programma e per lei potrebbero scendere finalmente i famosi petali rossi dal cielo. Proprio lei potrebbe coronare il suo sogno d’amore che ha tanto inseguito nel corso della sua vita.

Per quanto riguarda la sua di storia d’amore, invece, ha raccontato che tutto va a gonfie vele e che insieme hanno deciso di sposarsi. A lui piacerebbe accelerare i tempi ma non hanno ancora fissato alcuna data. Spera di coronare il suo sogno d’amore all’inizio della primavera 2023.