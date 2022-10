Renatone de La prova del cuoco, avete visto com’è diventato oggi?

La prova del cuoco è un programma molto amato dal pubblico e ha lanciato diversi personaggi tra cui Renatone. Che fine ha fatto?

Il programma La prova del cuoco, storicamente condotto da Antonella Clerici, è celebre per le sue ricette e per i personaggi che ne fanno parte.

La prova del cuoco: la storia dei cuochi più famosi

Renatone è stato uno chef amatissimo della trasmissione Rai La prova del cuoco. La trasmissione è andata in onda a partire dal 2000. Qualche anno fa, però, è stato sostituito da un altro molto simile dal titolo: È sempre mezzogiorno.

A condurre La prova del cuoco, per la maggior parte del tempo, c’è stata Antonella Clerici, soprannominata la regina della cucina. Amatissima per il suo stile amichevole, confidenziale e molto spontaneo, la Clerici si ritrova al timone anche della seconda trasmissione tv.

Nel corso degli anni della messa in onda de La prova del cuoco, si sono succeduti tanti personaggi, più o meno amati dal pubblico. Molti di loro, dopo il programma sono riusciti persino a fare carriera, sia nella televisione che in altri campi, come quello della ristorazione.

Tra i principali, spicca il nome di Andrea Mainardi che conduce con successo Cotto e Mangiato. Non meno importante Roberto Valbuzzi giudice a Cortesie per gli ospiti e Marco Bianchi autore di molti libri. La signora Anna Moroni, sempre al fianco della Clerici, è oggi diventata una star dei social.

Che fine ha fatto Renatone?

Anche Renatone era presenza fissa de La Prova del Cuoco conquistando diverse volte la vittoria nel programma grazie alle sue ricette. Lo chef è da diversi anni il proprietario del ristorante Punta Rossa da Renatone, in zona Fiumicino, Roma. Il locale è piuttosto celebre non solo perché c’è lui ma anche perché ci vanno molti vip e i piatti sono di eccellente qualità.

Tra i vip più affezionati spicca il nome di Luca Zingaretti. A dimostrazione della sua costanza nel visitare il ristorante, ci sono diverse foto sui social che lo ritraggono insieme a Renatone. Non meno importante Stefania Sandrelli e altri personaggi di spicco.

Per poter pranzare o cenare da Renatone bisogna prenotare con largo anticipo poiché le persone che vogliono gustare i suoi piatti sono sempre tante. Tra le portate più celebri: tagliatelle alle more con totani, menta fresca e julienne di patate croccanti. Una prova, quella di Renatone, che non si è limitata al mondo della tv.

Fisicamente Renatone non sembra essere cambiato più di tanto. Certo, gli anni sono passati anche per lui e nonostante qualche chilo in più, il ristoratore mantiene sempre ben saldo in viso il sorriso aperto e sincero che lo caratterizza.