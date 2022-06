UeD, proprio lei portata subito in ospedale: finisce sotto osservazione | VIDEO

UeD, volto amatissimo della nota trasmissione di Canale 5, finisce in ospedale sotto osservazione. La preoccupazione per lei è tanta. I fan sono spaventatissimi. Ecco chi è la protagonista di questo brutto episodio e come sta adesso.

Grande spavento per una delle protagoniste più amate del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Proprio lei finisce in ospedale sotto osservazione. Ecco che cosa le è successo e quali sono ora le sue condizioni di salute. I dettagli.

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si sta avviando alla conclusione. Queste sono le ultime puntate che saranno mandate in onda prima della consueta pausa estiva.

Tante sono le coppie nate nel salotto dei sentimenti dell’amore anche nell’edizione 2022 e tante altre se ne formeranno a partire dal mese di settembre. I protagonisti del programma più amato della fascia pomeridiana di Canale 5 stanno dunque per prendersi una meritata pausa.

Momenti di ansia e preoccupazione per un personaggio amatissimo del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Proprio lei ricoverata in ospedale e posta sotto osservazione. Stiamo parlando di Giulia De Lellis.

L’ex fidanzata di Andrea Damante, ora compagna di Carlo Beretta, ha informato i suoi fan, nelle scorse ore, di essersi sentita poco bene e di essersi pertanto recata in ospedale. L’influencer si è mostrata con un viso stanco e particolarmente gonfio.

Ha raccontato che durante la notte ha avvertito sensazioni strane alla bocca e al viso, per cui, spaventata, è corsa in pronto soccorso, dove per diverse ore, è stata tenuta in osservazione dai medici.

Ancora non è chiaro che cosa le sia effettivamente successo, ma i sanitari sospettano che possa trattarsi di una reazione allergica. Queste le prime parole della De Lellis:

“Sono stata in osservazione super intontita, mi sono addormentata perché ovviamente quei farmaci sono delle bombe, però sto molto, molto meglio”.

Purtroppo a causa di questo problema di salute, la De Lellis non potrà partire per la vacanza che aveva programmato già da qualche tempo. Può però contare sicuramente sull’affetto della famiglia e del fidanzato Carlo Beretta, con il quale ultimamente sono uscite fuori voci di una presunta crisi, smentite però da alcuni scatti che li ritraggono insieme felici e sorridenti.

Fortunatamente Giulia sta bene, si è presa un brutto spavento e lo ha fatto prendere anche i suoi tantissimi seguitori che sono stati in ansia per lei non vedendola aggiornare il suo profilo Instagram, come è solita fare. Pericolo rientrato per l’influencer che può tornare a condividere la sua vita con i suoi tantissimi follower.