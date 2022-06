Imprese, al via il portale online per richiedere gli incentivi finanziati dal Mise

Il portale online del Mise è uno strumento importante con cui le imprese e gli imprenditori possono sviluppare idee per far crescere i loro progetti.

La piattaforma del Mise è aggiornata con le normative di riferimento e molto intuitiva.

Il nuovo portale del Mise

Si tratta di un progetto utile e molto importante per far sì che le imprese, in maniera autonoma, possano orientarsi fra i vari incentivi a loro disposizione per far crescere i progetti.

Il portale fa parte di una riforma più vasta che comprende diverse agevolazioni e il ministro Giorgetti ha affermato come questa piattaforma è stata sviluppata per aiutare gli imprenditori a crescere.

Sviluppato dal ministero dello Sviluppo Economico, il portale parte da oggi e si prefigge lo scopo di fare chiarezza sui tanti bonus e incentivi messi a disposizione dallo Stato per le imprese.

Il nome è Incentivi.gov.it ed è costantemente aggiornato dall’esecutivo per essere facilmente accessibile e utilizzabile in autonomia anche da chi ha poca dimestichezza dal punto di vista informatico.

Le diverse sezioni del sito guideranno gli imprenditori alla scoperta dei vari bonus e ovviamente si sono tutte le spiegazioni, le informazioni necessarie, le modalità per presentare richiesta e la modulistica completa.

L’approvazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che comprende il portale in questione, già dal 26 maggio.

L’obiettivo è una riforma nel sistema delle agevolazioni e degli incentivi forniti dallo Stato, seguendo la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro per il Sud Mara Carfagna.

Sul sito del Mise si leggono i buoni propositi che hanno portato alla creazione del portale, in particolare il miglioramento dell’efficienza e l’incremento degli investimenti di politica industriale, attraverso un approfondito lavoro per incentivare le imprese, messe a dura prova da tante situazioni problematiche come la pandemia ma anche l’aumento delle tasse e non ultimi, gli effetti della guerra con conseguenti aumenti dei prezzi.

Le imprese sono la forza del Paese e gli imprenditori devono avere accesso alle agevolazioni pensate per loro, solo così l’economia italiana potrà ripartire in positivo.

Il portale è online da oggi, giornata dedicata alla Repubblica, in cui si presenta veramente un progetto interessante e utile.

Nel provvedimento di Governo vengono definite chiaramente le linee guida per creare un luogo dove le imprese si muovono liberamente e quindi, il motto di Incentivi.gov.it è ‘meno burocrazia, più trasparenza e più immediatezza‘.

L’iniziativa ha accolto un feedback molto positivo da parte delle imprese che vogliono sviluppare progetti di ampliamento poiché il sito mette a disposizione in maniera organica e completa tutte le misure disponibili.

Il portale è attuale in ogni momento perché viene sempre aggiornato con le norme di riferimento per ogni incentivo e ovviamente ci sono tutti i moduli per farne richiesta.

È inoltre prevista a breve l’introduzione di tecnologie di gestione avanzate per prevenire la duplicazione e la sovrapposizione degli interventi previsti.