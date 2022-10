UeD, panico in studio: arriva il medico in diretta | Imprevisto al trono over

By

UeD, panico nello studio di Maria De Filippi: arriva il medico in diretta. Ecco che cosa è successo nel trono over. Pubblico interdetto.

Momenti di agitazione nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi è incredula, così come anche il pubblico di Canale 5. Arriva il medico in diretta per un amatissimo volto del trono over.

UeD, colpo di scena nel salotto di Maria De Filippi

Uomini e Donne è ripartito da qualche giorno e i telespettatori stanno già assistendo a colpi di scena incredibili, portati in studio dai protagonisti del trono over. Dame e cavalieri, più che i giovani troniste e tronisti, attirano l’attenzione e la curiosità del pubblico italiano con le loro storie e le loro vicende amorose che da ormai qualche anno tengono banco con dati di ascolto anche piuttosto entusiasmanti per la rete del Biscione.

Proprio nel trono over, che è popolato da personaggi particolari e a volte un po’ sopra le righe, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti senza parole, persino Maria De Filippi era incredula.

Sapete che cosa è accaduto? Arriva il medico in diretta per un volto amatissimo della trasmissione di Canale 5. Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo nel dettaglio.

Arriva il medico in studio, panico nel programma di Maria De Filippi

L’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne ha lasciato davvero tutti a bocca aperta: è arrivato il medico in studio per una amatissima protagonista della corte mariana. Ovviamente parliamo di Gemma Galgani.

La dama torinese torna nuovamente sotto i riflettori. I telespettatori hanno potuto assistere, nell’ultima puntata di UeD, a qualcosa di incredibile. Maria De Filippi, come d’abitudine, chiama a centro studio Gemma per presentarle un nuovo corteggiatore, Santino.

L’uomo ha attirato immediatamente l’attenzione della torinese per il suo modo di parlare e di vestire. Signore elegante e dal linguaggio forbito, ha catturato il cuore di Gemma. Tina Cipollari è rimasta positivamente sorpresa, non si aspettava che la dama decidesse di conoscere il signore Santino, alquanto eccentrico e un po’ sopra le righe.

Proprio lei, la famosa vamp di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti chiamando un medico per Gemma che dovrebbe, secondo l’opinionista, farsi controllare per rassicurare anche il nuovo corteggiatore sulla sua salute. Gemma è stata al gioco.

Già qualche edizione fa, la scenetta si era ripetuta. A causa delle continue crisi di pianto della dama torinese che non riusciva a superare la rottura con l’ex gabbiano né a mantenere una relazione stabile con altri corteggiatori, la Cipollari per smorzare il tono pesante, temendo ironicamente per la sua salute, l’aveva più volte fatta visitare da un medico presente dietro le quinte della trasmissione.

Qualche ora fa è accaduta la stessa cosa ma con un’organizzazione ancora più meticolosa rispetto al passato. La Cipollari ha fatto organizzare dietro le quinte un vero e proprio studio medico con tanto di lettino, paravento e bilancia. Ha condotto poi la dama torinese che è stata “costretta” dalla vamp a pesarsi e a misurarsi la pressione.

Tutto ciò davanti agli occhi increduli di Santino che non poteva immaginare a cosa stesse andando incontro. Frequentare Gemma significa però anche questo, cioè stare al centro dell’attenzione.

La Galgani spesso è protagonista di scenette, gag divertenti e battibecchi con l’opinionista più famosa di Uomini e Donne. E anche questo siparietto messo in piedi dalle due ha divertito tantissimo i telespettatori che ormai lo sanno, a Uomini e Donne non ci si può mai annoiare.