Sangue sulle lenzuola, metti da parte l’acqua ossigenata: togli così tutte le macchie

Sangue sulle lenzuola: non è soltanto l’acqua ossigenata l’unica soluzione per togliere tutte le macchie ematiche dal tessuto.

Capita durante le ore di riposo notturno di sporcare di sangue le lenzuola. C’è una soluzione ed un valido rimedio efficace che consente di eliminare tutte le macchie di sangue dal tessuto. Rimuovere il sangue dalle fibre tessili non è assolutamente una cosa semplice, ma è possibile. L’importante è essere veloci e agire con tempestività per evitare che il sangue si asciughi.

Purtroppo, è possibile che il sangue fuoriesca dalle ferite durante la notte e la mattina si scopra la presenza di qualche alone in modo permanente. Scopriamo in questa guida di Nanopress come pulire e rimuovere il sangue secco dai tessuti.

Sangue sulle lenzuola: le cause

Le macchie di sangue sono le più fastidiose da eliminare sul tessuto. Può succedere durante le ore notturne di perdere sangue dalle ferite, dal naso, da un brufoletto e dalla pellicina di un dito. Tra le altre cause della fuoriuscita del sangue dal proprio corpo durante la notte c’è la presenza di un brufoletto sul viso, una puntura di un insetto e per le donne qualche imprevisto con il ciclo mestruale.

Ovviamente se si agisce tempestivamente quando il sangue è fresco è un ottimo modo per tenere pulito e salubre l’ambiente. Tuttavia, è più facile trovare le macchie ematiche la mattina appena ci si sveglia da letto. Cosa fare quando il sangue è oramai secco?

Rimuovere le macchie di sangue dalle lenzuola: i buoni consigli

Capita di alzarsi la mattina e di trovare qualche macchia di sangue secco sulle lenzuola. Quali sono i buoni consigli da seguire? Ci sono dei validi trucchetti della nonna che consentono di eliminare le macchie ematiche dalle fibre tessili delle lenzuola.

Miscela acqua e sapone di Marsiglia

Per eliminare le macchie di sangue secco è bene preparare una miscela di acqua e di sapone di Marsiglia. È bene lasciare agire per qualche minuto e rimuovere il sangue secco con l’aiuto di una spugnetta inumidita. È bene fare molta attenzione affinchè la macchia di sangue schiarisca e non lasci alcun alone sulle altre zone.

Miscela di acqua e bicarbonato

Altro valido rimedio per eliminare le macchie di sangue secco è quello di preparare una miscela di acqua e bicarbonato ed immergere le lenzuola macchiate in una bacinella. È bene strofinare la macchia ematica con cura e risciacquare con acqua fredda.

Dentifricio

Per rimuovere definitivamente le macchie ematiche è necessario applicare un po’ di dentifricio ed attendere che lo stesso asciughi. Una volta asciutto il dentifricio sulla macchia, è possibile procedere con il risciacquo con acqua fredda e con il lavaggio in lavatrice.