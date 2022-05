UeD, colpo di scena al trono over: la scelta di Ida Platano | Tutti commossi in studio

A UeD nella puntata di lunedì, c’è stato un colpo di scena: Ida Platano sembra aver fatto la sua scelta, tra le lacrime dei presenti in studio. Vediamo cosa è successo.

A scatenare la decisione della dama storica di UeD sarebbe stata la canzone di un cantautore italiano.

UeD: colpo di scena per Ida Platano

Il dating show più famoso della televisione UeD è agli sgoccioli. Si attendono, infatti, le scelte dei tronisti per poi dare il via, dopo qualche puntata, alla pausa estiva. Quella in corso è stata una stagione ricca di imprevisti ma anche di ritorni, come quello della dama Ida Platano che, dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, ha deciso di rimettersi in gioco.

Per il momento, però, la dama bresciana sembra aver preso soltanto batoste e delusioni. Ultima quella con il ragazzo salernitano Alessandro con cui è finita dopo qualche mese di frequentazione. Sembrava, infatti, che i due avessero una visione della vita piuttosto diversa.

Poi, il colpo di scena, mentre Ida Platano aveva interrotto la relazione con Alessandro è tornato un cavaliere a lei noto nel parterre di UeD. Sì proprio lui, Riccardo Guarnieri il quale ha negato tutte le insinuazioni e ha detto di non essere tornato per corteggiare di nuovo lei.

Ida e Riccardo di nuovo insieme?

Da quando Riccardo ha fatto il suo ritorno a UeD, Ida sembra non avere occhi che per lui anche se per lei è sceso un cavaliere di Milano con cui è stata beccata a baciarsi in un locale. Riccardo, dal canto suo, si sta dando da fare per corteggiare altre dame, senza sortire alcun effetto però.

Nella puntata di lunedì 23 maggio, dopo aver a lungo discusso con Gloria, con cui Riccardo avrebbe voluto riagganciare i rapporti dopo averli lui stesso allentati, è stata messa una canzone. Si trattava del brano di Fai Rumore di Diodato.

Le note sarebbero state quelle che Riccardo aveva dedicato ad Ida poco prima di chiedergli di sposarlo. Per questo, ricordando ciò che il testo significava per loro, entrambi hanno lasciato lo studio durante il ballo.

Entrambi sono usciti dal parterre per andare dietro le quinte a piangere. Così, una volta rientrati in studio, Maria De Filippi parecchio confusa dal loro atteggiamento, ha deciso di far rimettere la canzone e ha proposto loro di ballare insieme.

I due hanno accettato e tutto lo studio è andato in visibilio. Tutti commossi, persino Gianni Sperti il quale ha detto a Riccardo che se butta via un sentimento tale è un vero peccato.

E’ palese che i due sono ancora legati. Che escano di nuovo dal programma insieme? Lo scopriremo soltanto vedendo le prossime puntate.