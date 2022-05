Vittoria di Svezia, dramma in casa reale: si fa ‘fregare’ il marito proprio da lei | Famosissima

Vittoria di Svezia è sposata dal 2010 con Daniel ma sono stati al centro di rumors che li volevano sul punto di divorziarsi, vediamo perché.

Per zittire i rumors, Vittoria di Svezia ha emesso un comunicato stampa e si è fatta vedere in giro in pubblico con suo marito.

Il matrimonio di Vittoria di Svezia

Diversi rumors e gossip volevano che il matrimonio di Vittoria di Svezia con Daniel Westling fosse ormai finito. La casa reale, però, ha ritenuto necessario dover emanare un comunicato stampa che smentisse quei rumors. Lo scopo è stato quello di preservare la famiglia reale.

La crisi sarebbe iniziata a Natale ed era stata alimentata dal fatto che la coppia si era vista soltanto due volte in pubblico. Una di queste volte i due erano in compagnia di tutta la famiglia reale per assistere all’opera.

I due futuri regnanti ci hanno messo la faccia condividendo il comunicato anche sui social. Per questo motivo, i due coniugi si sono mostrati anche in pubblico per dare una parvenza di normalità. Dalla nota della casa reale si legge:

“Si stanno diffondendo le accuse di tradimento e su un eventuale divorzio. Di solito non commentiamo voci e speculazioni, ma per proteggere la nostra famiglia vogliamo chiarire, una volta per tutte, che le voci sono del tutto infondate”.

Nonostante questo, i due sono apparsi tutt’altro che distesi e un nuovo nuvolone nero potrebbe arrivare sulla casa reale di Svezia.

Chi ha messo gli occhi sul marito

Stando alla rivista tedesca Frau, una donna molto famosa avrebbe messo gli occhi proprio sul marito di Vittoria di Svezia. Si tratterebbe di Carina Bergfeldt che ha ammesso di avere un debole per Daniel.

La giornalista ha affermato di aver messo gli occhi su Daniel sin da quando ha sposato la principessa ereditiera. La corrispondente della televisione svedese ha si è lasciata andare ad un commento particolare:

“Penso che sia un uomo figo”.

La giornalista vorrebbe intervistarlo e, in quella sede, probabilmente, non nasconderà l’interesse per il marito della principessa. Nata nel 1980, la Bergfeldt lavora alla SVT (tv di stato svedese) come corrispondente da Washington, sin dal marzo del 2016. Per il suo lavoro si è aggiudicata diversi premi.

Nelle foto pubblicate dal giornale, marito e moglie sono stati fotografati in pubblico ma con un’aria piuttosto tesa, tutt’altro che serena e felice. Che altre nuvole nere appaiano all’orizzonte della loro relazione?