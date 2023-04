UeD, che fine ha fatto Pinuccia del trono over? Mesi dopo sbuca tutta la verità

Tra i personaggi più chiacchierati di UeD non si può non menzionare Pinuccia. Ma che fine ha fatto la dama del trono over? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che piaccia oppure no, è inutile negarlo: Uomini e Donne è uno dei programmi che ha fatto la storia della televisione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, andò in onda per la prima volta nel mese di settembre del 1996. Inizialmente si trattava di un talk show all’interno del quale si discuteva del rapporto tra uomini e donne, appunto, e di quali fossero le differenze maggior dell’una e dell’altra parte.

Cinque anni dopo, nel 2001, avvenne la trasformazione da talk show a dating show, e diventò così la trasmissione che, ad oggi, noi tutti conosciamo. Da allora, i personaggi che nel corso delle varie edizioni si sono avvicendati all’interno dello studio sono stati tanti. Alcuni di essi, al termine dell’esperienza di tronista e/o di corteggiatore, ha iniziato una propria carriera nel mondo dello spettacolo o del Web; di altri, invece, se ne sono perse le tracce, proprio come è avvenuto per la signora Pinuccia.

La dama è stata al centro delle dinamiche del trono over lo scorso anno, nel 2022, ma dopo la sua ultima apparizione televisiva risalente al mese di dicembre, non è mai più tornata a occupare il suo posto nel parterre femminile del programma. Per quale motivo? Scopriamo insieme tutta la verità.

Il percorso della dama

Da quando è approdata al dating show, Pinuccia ha subito fatto parlare di lei, specie per via dei continui battibecchi avuti con la storica opinionista del programma Tina Cipollari. Le due donne, infatti, hanno spesso discusso durante la permanenza della dama nel parterre femminile, cosa che ha più volte richiesto l’intervento di Maria De Filippi per placare le acque.

L’ultima frequentazione di Pinuccia è stata quella con Alessandro, cavaliere a tutt’oggi presente all’interno del dating show. La loro conoscenza è stata spesso altalenante e segnata da alti e bassi, ed è stata anche causa di scontri e litigi avvenuti sia in studio sia privatamente. I motivi delle discussioni? I sentimenti, ovviamente. La dama, infatti, era molto presa dal suo Alessandro; l’uomo, per contro, non voleva più che un’amicizia da lei, e questo, Pinuccia sembrava proprio non averlo accettato.

Anche in questo caso, per calmare gli animi, l’intervento di Maria è stato fondamentale, ma a distanza di circa quattro mesi, molti dei telespettatori si stanno ancora chiedendo il motivo per il quale la donna non sia più presente in puntata. A svelare che fine abbia fatto Pinuccia è stato proprio lui, Alessandro, nel corso di una puntata della stagione di Uomini e Donne attualmente in corso.

“UeD”, che fine ha fatto Pinuccia del trono over?

Dopo aver ripercorso brevemente la storia d’amore mai decollata tra Pinuccia e Alessandro, è arrivato il momento di scoprire cosa faccia la donna, ad oggi, lontano dalle telecamere. In una delle prime puntate del dating show del 2023, Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di parlare di come stessero in quel momento le cose con l’ex dama. Ebbene, in tale occasione, Alessandro ha rivelato di non averla più sentita.

L’uomo, inoltre, ha rivelato anche di essere stato costretto a prendere la drastica decisione di bloccare il suo numero, precludendo così a Pinuccia la possibilità di telefonargli o di mandargli messaggi. Ciò a causa della continua insistenza della donna la quale non ha mai smesso di mettere in campo tutta la sua gelosia nei confronti del cavaliere. Ad oggi, la ex dama continua la sua vita in compagnia dei suoi affetti più cari.