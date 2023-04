“Lei è una…”, Elodie a cuore aperto su Maria De Filippi: ecco cosa ha confessato

Elodie a cuore aperto su Maria De Filippi. La bella e talentuosa cantante, ex volto di Amici, decide di confessare qualcosa di mai detto proprio sul conto della famosa conduttrice Mediaset. Ecco le sue parole inaspettate.

Ecco cosa pensa Elodie di Maria De Filippi. Dopo anni dal loro primo incontro, arriva la confessione che nessuno si aspettava. La cantante lo ha detto davvero. Ecco le sue considerazioni su una delle donne più apprezzate della televisione italiana.

Elodie, da alunna di Amici a star nazionale

È una delle cantanti più amate e apprezzate oggi, del panorama musicale italiano, Elodie Di Patrizi. La talentuosa romana prima di diventare la star che è attualmente si è fatta conoscere per la sua partecipazione a due talent famosissimi.

Il primo, X Factor, non le ha portato molta fortuna. La bella Elodie non arrivò nemmeno alla prima esibizione live dato che nessuno dei giudici la scelse come concorrente per la propria squadra.

Il successo arriva per lei nel 2015 quando diventa studentessa della scuola più ambita di Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. Anche se non fu lei ad alzare la coppa dei campioni, si classificò al secondo posto vincendo però il Premio RTL 102.5 e il Premio della Critica Vodafone.

Da allora non si è fermata un solo istante, il successo l’ha travolta e ancora oggi cavalca l’onda del successo. Dopo la fine della sua esperienza nella accademia della De Filippi, arriva il sold out di tutti i suoi concerti e poi le esibizioni live nei teatri.

La sua bravura la condurrà infine, giovanissima, a Sanremo nel febbraio 2017. Elodie si classifica all’ottavo posto con il brano “Tutta colpa mia” scritto da Emma Marrone.

Sono ormai più di 8 anni che la ex allieva di Amici riscuote successo e popolarità. Sicuramente il merito non è soltanto del suo talento ma anche del sostegno datole da una donna speciale, Maria De Filippi. Ecco cosa ha dichiarato la cantante sul conto della famosa conduttrice Mediaset.

La confessione della cantante su Maria De Filippi

Elodie non ama parlare di sé e raramente rilascia interviste in cui racconta della sua vita privata. In una delle rarissime chiacchierate realizzate in TV, la bella cantante ha fatto però una confessione su una donna che è tanto importante per lei ovvero Maria De Filippi.

Tutti abbiamo imparato a conoscere la conduttrice Mediaset per la sua classe, eloquenza ed empatia. Tutte doti queste che anche Elodie ha particolarmente apprezzato quando è entrata a far parte della scuola di Amici.

Nel programma “Da noi…a ruota libera”, la ex allieva della scuola più famosa d’Italia ha parlato della De Filippi definendola non solo la sua mentore ma considerandola al pari di una mamma.

Ha affermato a questo proposito:

“Lei è una mamma”.

Questa la dichiarazione rilasciata dalla cantante che ha confermato anche di recente di provare un profondo sentimento di stima e rispetto nei confronti della conduttrice di Canale 5. La Di Patrizi considera davvero Maria come una mamma che è sempre pronta a dispensare consigli senza mai ostacolare pensieri e intenzioni.

Ancora oggi le due continuano a rimanere in contatto e anche ad Amici, di recente, Maria l’ha invitata a partecipare come giudice esterno. Intanto continua ad andare a gonfie vele la vita di Elodie che tante sorprese e gioie sta ricevendo sia sul lavoro che in amore.

Per quanto riguarda il primo campo, ci sono in gioco nuovi progetti professionali per la cantante romana che continua a lanciare pezzi di successo che diventano sempre hit nazionali.

Inoltre, dopo aver dato sfoggio della sua bravura anche come attrice – ha partecipato al film di Pippo Mezzapesa dal titolo “Ti mangio il cuore” – su Prime Video è da poco uscita la sua prima docu-serie in cui Elodie si racconta come figlia, donna e artista.

Con riferimento invece alla sfera sentimentale, dopo la fine della sua relazione con il cantante Marracash, la Di Patrizi ha trovato il sorriso con il motociclismo Andrea Iannone, tra l’altro ex flirt di Belen Rodriguez. La storia va avanti da poco, per quanto i gossip raccontano, ma questa coppia piace tantissimo anche ai fan che da sempre sostengono la loro beniamina.

Nel frattempo sui social Elodie è sempre più seguita. Su Instagram ha superato i 3 milioni di follower, numeri da capogiro che solo le grandi star di Hollywood possono vantare. Cosa ha permesso ad Elodie di raggiungere un successo così straordinario? I fan ne sono sicuri: la sua grande umiltà.

Nonostante la fama e la popolarità, la pupilla di Maria De Filippi si è mantenuta con i piedi ben saldi a terra sicura che l’affetto del pubblico e il suo talento la porteranno lontano.