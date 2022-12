“Insieme fuori dal programma”, nuova probabile coppia a Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

C’è una nuova coppia che si è formata a Uomini e Donne? Il gossip in questione mette l’accento proprio su questa interessante novità.

È sempre molto interessante conoscere le dinamiche che si creano all’interno del programma di Canale 5 Uomini e Donne. Maria De Filippi ama far incontrare giovani e meno giovani creando coppie e facendo in modo che scocchi l’amore vero. Il trono classico è comunque un grande successo e anche quando i tronisti vanno per la loro strada, ci sono dei gossip che riaccendono i riflettori su di loro. È il caso di due volti molto amati che potrebbero essere una nuova coppia.

Trono Classico, tra novità e colpi di scena

Il trono classico è un insieme di emozioni e giovani coppie che si conoscono, litigano sino ad arrivare alla scelta finale. Maria De Filippi e il suo instacabile staff della Redazione sanno bene come gestire ogni tipo di situazione che si va a creare. Negli anni abbiamo potuto sognare con tantissime coppie che poi si sono sposate e hanno avuto dei figli.

Altri si sono lasciati, oppure si sono conosciuti in contesti differenti come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che saranno presto genitori. Poi ci sono troniste e corteggiatori che si ritrovano fuori dal programma, soprattutto se durante il percorso non sono riusciti ad andare d’accordo e trovare un legame tra loro.

Sembra essere il caso di due protagonisti recenti: una nuova coppia all’orizzonte?

Nuova coppia a Uomini e Donne? Sono molto amati dal pubblico

C’è un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato, infatti l’affascinante Federico Branchini ha fatto un passo in avanti verso Federica Aversano. Il giovane corteggiatore ha rilasciato una intervista a MondoTv24 e ha parlato di alcune cose molto interessanti, oltre che la sua esperienza a Uomini e Donne.

Quando si è trovato di fronte a due troniste ha deciso di dire no al corteggiamento nei confronti di Lavinia Mauro e dire di sì invece a Federica. La 28enne ex corteggiatrice di Matteo Aversano ha però lasciato il trono ancora prima di fare una scelta: lei ha dichiarato di essere voluta andare via per motivi organizzativi oltre che per non provare nulla nei confronti dei vari ragazzi.

Una decisione che ha lasciato Federico di sasso, perché ha sempre creduto in loro e pensava sul serio di poter costruire qualcosa con lei. Lui non ha mai seguito il programma e non conosceva il percorso precedente di Federica, per questo motivo ha voluto andare avanti senza alcun pregiudizio o per un motivo legato alla visibilità.

Durante la sua intervista ha poi dichiarato qualcosa di inaspettato:

“Avrei voluto cercarla al di fuori del programma, non solo per provarci ma anche anche solo per un chiarimento. Io non demordo, lei è una persona matura e penso proprio che ce lo prenderemo questo caffè”.

Federica potrebbe apprezzare questo gesto e i due potrebbero ritrovarsi, in maniera diversa e fuori da un contesto legato alle telecamere e ai meccanismi mediatici.