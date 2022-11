UeD, arriva il rimpiazzo: chi sarebbe la nuova tronista | La conosciamo molto bene

By

UeD, nuova tronista pronta a vivere la sua esperienza nel programma di Canale 5. Chi potrebbe prendere il posto di Federica? Lei, e la conosciamo tutti anche molto bene.

Per una tronista che va, un’altra ne viene. Maria de Filippi avrebbe scelto proprio lei da mettere sul trono: è famosissima e amatissima dal pubblico di Canale 5.

Federica Aversano lascia il trono

Dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, ampio spazio è stato dato al trono over con le avventure sentimentali di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Ma l’attenzione del pubblico si è focalizzata anche sul trono dei giovani e in particolare su Federica Aversano.

Lei, la non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri, ha colpito fin dall’inizio Maria De Filippi per il suo carattere forte, pungente ma anche per la sua schiettezza e genuinità.

Federica è riuscita a conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico, non in quello di Tina Cipollari che invece l’ha sempre definita finta e costruita tanto da battibeccare più volte durante le registrazioni con lei.

Giunge però come un fulmine a ciel sereno la notizia che, secondo alcune talpe della trasmissione, verrà annunciata a breve: la Aversano ha deciso di abbandonare la trasmissione e di lasciare il trono.

Maria De Filippi sarebbe corsa già immediatamente ai ripari. Ecco chi sarebbe la sostituta della Aversano. Lei la conosciamo bene, è famosissima e amatissima dal pubblico.

Lei la nuova tronista? Il pubblico di UeD entusiasta

Per una tronista che va, un’altra ne arriva. Maria De Filippi non può lasciare sicuramente il trono vuoto. Siamo soltanto agli inizi di questa stagione infuocata di UeD che si concluderà solo a maggio. Federica Aversano, secondo le anticipazioni, ha lasciato il trono ma presto dovrebbe essere rimpiazzata da un’altra. Lei la conosciamo molto bene, è famosissima: si tratta di Monica Cudia.

Dove l’abbiamo già vista? Ovviamente sempre a Uomini e Donne! La bella bionda è stata infatti corteggiatrice di Federico Dainese. La sua esperienza come corteggiatrice non è durata tantissimo e non è stata nemmeno troppo positiva.

La giovane ha deciso di abbandonare la trasmissione una volta resasi conto che il tronista non provava per lei lo stesso trasporto che aveva invece la giovane nei suoi confronti. Lei, che ha attirato l’attenzione di Queen Mary per la sua dolcezza, solarità ma anche per il suo essere sempre schietta e sincera, dovrebbe annunciare a breve la sua salita al trono mariano.

Per il momento però tutto resta avvolto nel mistero. Monica, che è seguitissima anche su Instagram dove conta oltre 18 mila follower, è una make up artist e una onicotecnica, amante di viaggi e dello sport.

Nata nel 1994, si è fatta conoscere per essersi fatta portavoce di alcuni valori, come matrimonio e famiglia, che oggi sono rari da trovare in una ragazza così giovane.

E’ stata forse proprio la sua schiettezza a colpire Maria De Filippi e a spaventare il tronista Federico che ha reputato Monica una ragazza troppo impegnativa. Salire sul trono sarà dunque una rivincita per la Cudia che è intenzionata a trovare davvero l’amore.

Maria De Filippi tende a premiare chi rispetta il programma e la trasmissione dei sentimenti. Monica sembra perfetta per ricoprire il ruolo da tronista. Il pubblico ha imparato ad apprezzare e ad amare Monica anche se la sua permanenza in trasmissione è durata pochissimo.

Proprio per le sue molteplici qualità positive, vederla sul trono, per gli utenti del web sarebbe davvero una grande gioia. Queen Mary non delude mai e anche questa volta avrà fatto la scelta giusta. Sarà davvero lei a sedere sul trono? Staremo a vedere.