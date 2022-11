Meteo, la goccia fredda punta l’Italia: ecco quando tornano pioggia e temporali

By

Secondo le previsioni meteo in Italia stanno per tornare piogge e temporali. Ecco quando arriverà il maltempo.

Con l’arrivo di novembre, le temperature sono rientrate nella norma e il calore che ci ha attanagliato fino a fine ottobre è scomparso in modo brusco lasciando spazio al tipico clima autunnale.

Sebbene questo è apparso sulla nostra Penisola con precipitazioni e temporali, questi sono rimasti solo per qualche giorno e addirittura per qualche ore per quanto riguarda alcune regioni del Sud.

Meteo: ecco quando tornano piogge e temporali

Dopodiché, è rimasto solamente un clima tipico novembrino anche se con leggere temperature in rialzo rispetto gli anni precedenti, considerando che l’intero 2022 è stato uno degli anni più caldi degli ultimi 222 anni.

Con un’estate afosa che non si vedeva dal 1800, quello che sta per giungere a termine è stato un anno molto caldo che ha provocato non pochi problemi dal punto di vista ambientale.

Proprio per questo si è tenuta a Sharm el-Sheikh, la Cop27, in cui hanno partecipato i leader di tutto il mondo per trovare una soluzione riguardo l’inquinamento atmosferico e il conseguente impatto del riscaldamento globale.

Infatti, proprio per via di questo motivo, la nostra terra negli ultimi 10 anni ha avuto un riscaldamento piuttosto importante provocato dall’inquinamento e ha causato un innalzarsi delle temperature.

Cosa dicono le previsioni

Però, in Italia, stando alle ultime osservazioni le cose stanno per cambiare, nella giornata del prossimo mercoledì sono previste alcune precipitazioni nelle regioni del Nord e in gran parte nella Toscana.

Mentre, nelle isole maggiori e in gran parte del Centro-Sud, queste arriveranno soltanto verso il week-end con un lieve abbassamento delle temperature che inizierà verso giovedì, anticipando i temporali del sabato e della domenica.

Per le regioni del sud, invece, alcune precipitazioni potrebbero verificarsi verso venerdì, mentre anche in queste regioni le giornate di sabato e di domenica potrebbero vedere la tanto famigerata e attesa pioggia.

In alcune regioni, in particolar modo Basilicata e Puglia, si attendono queste precipitazioni, in quanto sono state le due regioni che più sono state colpite dalla siccità e i terreni hanno una gran sete.

Questo ha creato problemi nell’agricoltura, che in queste regioni è molto importante, in quanto sono tra i primi produttori di prodotti coltivati e quindi hanno avuto dei seri problemi per il raccolto.

L’estate ha reso il terreno secco e le piantagioni hanno avuto difficoltà a crescere, in quanto l’irrigazione naturale, non ha permesso la crescita spontanea di alcuni prodotti della terra, facendo crescere lentamente e in quantità minore la materia prima.

Ma le cose sembrano star per cambiare, considerando che il raffreddamento della superficie oceanica, il fenomeno chiamato La Niña, ha portato questa ventata di freschezza e potrebbe portare uno degli inverni più freddi.

Secondo alcuni osservatori, è in arrivo una corrente che tenderà a raffreddare tutta la Penisola a tal punto da farci vivere un inverno con delle temperature basse come non lo si vedeva dal 2001.

In particolar modo, i gradi tenderanno ad abbassarsi al Nord e in gran parte del Centro-Nord verso la fine di novembre mentre solo a dicembre nel Sud e nelle Isole si avranno temperature tipiche invernali.