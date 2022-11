Piastrelle opache, una manciata sul pavimento e tornano a risplendere dopo poco

Piastrelle della cucina o del bagno opache? Questo è l’ingrediente da usare per un risultato straordinario.



È facile che le piastrelle del proprio immobile a lungo andare perdano la brillantezza ed assumano un aspetto grigio e spento. Subito il nostro istinto ci dice di acquistare un prodotto chimici specifico che ridoni un po’ di lucentezza ed un po’ di brillantezza. Ma è davvero la migliore soluzione? Di certo, non è la soluzione più economica e neppure quella più green, per questo è importante ricorrere ai buoni trucchetti e rimedi della nonna per dire definitivamente addio alle piastrelle opache. Basta una manciata sul pavimento per fare tornare a splendere il pavimento. Ecco i buoni consigli da seguire alla lettera. Continua a leggere e scoprirai i buoni trucchetti green e naturali per donare brillantezza alle piastrelle.

Piastrelle opache e dall’aspetto grigio: quali sono le cause?

A forza di strofinare e strofinare l’usura e la cattiva manutenzione si fanno sentire sullo stato di conservazione dell’immobile. Il lavaggio troppo frequente ed effettuato con detersivi troppo aggressivi può fare perdere la lucentezza. Oltre all’utilizzo aggressivo e troppo frequente dei detersivi, c’è un’altra causa che può impattare negativamente sulla lucentezza delle piastrelle. L’umidità è un altro fattore negativo che comporta la perdita di lucidità della superficie delle piastrelle. Si pensi, ad esempio, alle piastrelle della cucina e del bagno, che sono maggiormente soggette all’azione dell’umidità e del vapore acqueo. Anche lo stesso calcare può cagionare la perdita di lucentezza della superficie della piastrella.

Piastrelle opache: i rimedi della nonna

Ci sono diversi rimedi green ed economici che consentono di ridonare una seconda vita alle piastrelle. È possibile ridonare un’adeguata lucentezza solo se si seguono determinati trucchetti della nonna.

Per fare brillare il nostro pavimento è bene aggiungere all’acqua un po’ di aceto e di limone, che aiuta a disinfettare la superficie e a combattere la sporcizia ed il calcare. Basta utilizzare un panno di cotone inumidito con un po’ di aceto per ridonare un po’ di brillantezza alle piastrelle.

Altro rimedio naturale da provare è aggiungere alla miscela di acqua una manciata di dentifricio, che ha il potere di sbiancare le piastrelle, rimuovere le macchie più ostinate e combattere i cattivi odori. Basta strofinare le piastrelle con l’aiuto di una spazzola e risciacquare il tutto con un po’ di acqua fredda abbondante.

Come far tornare il pavimento a splendere?

Il vero trucco efficace e green è quello di mescolare l’acqua con il bicarbonato e strofinare il pavimento con una spugna. Il bicarbonato di sodio è un ottimo ingrediente che possiamo trovare facilmente nella dispensa e nella credenza. Ha ottime proprietà alcaline che lo rendono un perfetto ingrediente per neutralizzare gli acidi e combattere i cattivi odori.

Ecco i buoni consigli e rimedi naturali e green che aiutano a donare brillantezza alle piastrelle del pavimento.