Ue: i 27 devovo trovare accordo su energia e prezzo del petrolio russo

L’esecutivo della UE ha promesso di limitare il prezzo del petrolio russo e di imporre ulteriori tagli al commercio hi-tech, come parte dell’ultimo round di sanzioni per “far pagare al Cremlino” l’escalation della guerra contro l’Ucraina.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la Russia ha portato l’invasione a “un nuovo livello”, elencando i falsi referendum nel territorio occupato dalla Russia, l’ordine di mobilitazione parziale e la minaccia di Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari. “Siamo determinati a far pagare al Cremlino questa ulteriore escalation”, ha detto. Ha promesso che l’UE avrebbe introdotto un tetto massimo di prezzo sul petrolio russo per “aiutare a ridurre le entrate russe e mantenere stabile il mercato globale”.

La Ue cerca una politica comune per le nuove sanzioni alla Russia

La Commissione europea vuole anche imporre ulteriori restrizioni ai beni hi-tech che l’UE può vendere alla Russia come alcuni prodotti chimici e componenti dell’aviazione per indebolire ulteriormente la capacità del Cremlino di fare la guerra.Von der Leyen ha affermato che chiunque abbia aiutato la Russia a eludere le sanzioni avrebbe dovuto essere aggiunto all’elenco delle misure restrittive della UE.”.

Questo avrà un grande effetto deterrente”, ha detto. Poco prima di parlare, Oleg Ustenko, consigliere economico del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, ha esortato l’UE a introdurre un tetto massimo sul prezzo del petrolio russo “il prima possibile”. Ustenko ha affermato che la Russia guadagna centinaia di milioni al giorno dalla vendita di petrolio, che veniva incanalato per finanziare la guerra contro l’Ucraina. “Ovviamente l’obiettivo principale è quello di isolare il regime di Putin da tutte le possibili fonti di finanziamento.

Non c’è dubbio che la principale fonte di finanziamento per loro in questo momento è tutto ciò che riguarda i combustibili fossili”, ha aggiunto. Le nazioni dell’UE hanno speso 98,5 miliardi di euro (88 miliardi di sterline) per petrolio, gas e carbone russi da quando l’invasione è stata lanciata il 24 febbraio, di cui oltre 50 miliardi di euro sono stati destinati al petrolio, secondo il tracker Beyond Coal. Secondo l’Ucraina, il pacchetto di sanzioni dell’UE dovrebbe “essere già fatto”, ha detto Ustenko ai giornalisti, esortando la Commissione europea a presentare le proposte il prima possibile.

Gli ambasciatori dei 27 Stati membri dell’UE sono stati informati dai funzionari della Commissione sui piani mercoledì pomeriggio. Sebbene i piani siano precedenti ai falsi referendum organizzati dalla Russia nell’Ucraina occupata, l’UE ha risposto aggiungendo più persone alla sua lista di sanzioni. I funzionari che lavorano per le autorità russe per procura a Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, così come coloro che hanno facilitato i sondaggi fittizi, dovranno affrontare divieti di visto dell’UE e congelamento dei beni.

La proposta dell’UE per un tetto massimo del prezzo del petrolio era ampiamente attesa dopo l’impegno del G7 all’inizio di questo mese. Secondo i piani concordati da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, le società di spedizione e assicurazione del petrolio russo potranno operare solo se aderiranno a un prezzo inferiore a un livello ancora da determinare.

Il piano sfrutta il fatto che la maggior parte del petrolio russo viene spedito e assicurato da società che operano nell’UE e nel Regno Unito. Il price cap, spinto dal segretario al Tesoro statunitense, Janet Yellen, e dal primo ministro italiano uscente, Mario Draghi, è visto come un seguito necessario alla decisione dell’UE di vietare il 90% delle importazioni russe di petrolio a fine anno. Il 5 dicembre entrerà in vigore il divieto dell’UE sulla maggior parte degli acquisti di greggio russo, seguito il 5 febbraio dall’embargo sui prodotti raffinati come il diesel.

Gli Stati Uniti temevano che senza un’azione per controllare i prezzi del petrolio, i costi per i consumatori e le imprese sarebbero aumentati in seguito. Gli analisti hanno affermato che il piano sul prezzo del petrolio è tecnicamente complesso e incerto sul funzionamento, poiché Cina, India e Turchia, i tre maggiori importatori di petrolio russo al di fuori dell’UE, non supportano l’idea.

Ustenko, tuttavia, ha insistito sul fatto che paesi “pragmatici” come India e Cina sarebbero saliti a bordo, dicendo: “Chi sul mercato è disposto a pagare un premio extra per il petrolio di Putin? Anche se non firmeranno l’accordo, seguiranno le regole”. La Commissione europea deve anche convincere gli Stati membri dell’UE con grandi industrie di navigazione, come Grecia, Cipro e Malta.

Ma un ostacolo più difficile per raggiungere l’unanimità potrebbe essere l’Ungheria, un grande consumatore di energia russa che ha accusato le sanzioni occidentali di aver causato una “guerra economica globale”.

“Questa [sanzione] arma si è ritorta contro e gli europei stanno pagando un supplemento per le sanzioni per petrolio, gas ed elettricità”, ha detto lunedì al suo parlamento il primo ministro ungherese, Viktor Orbán.

Il governo Orbán prevede inoltre di organizzare un referendum sul sostegno pubblico alle sanzioni, uno strumento consolidato che utilizza per alzare la temperatura nelle sue controversie con l’UE. Ustenko ha affermato che la Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di trattenere i fondi dell’UE dall’Ungheria se il paese non avesse sostenuto le sanzioni.