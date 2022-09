Chi è Elena Ballerini: marito, età e vita privata della conduttrice televisiva

La futura concorrente del cast di Tale e quale show è proprio lei. Elena Ballerini è conosciuta come un volto della Tv, in quanto da tempo fa la conduttrice televisiva in vari programmi. Ma chi è davvero Elena? Conosciamola meglio.

Elena Ballerini, all’anagrafe Elena Pappalardo, è nata a Genova il 21 febbraio del 1984. Da diversi anni intrattiene gli italiani come conduttrice televisiva di diversi programmi, ed ora è pronta ad intrattenerli nelle serate che la vedranno partecipare alla nuova stagione del programma di Carlo Conti. Non siete curiosi di sapere chi è davvero Elena? Conosciamola meglio.

La storia di Elena Ballerini

Sempre stata innamorata della musica fin da piccolissima, Elena Ballerini si è avvicinata al contesto artistico grazie alla mamma Marina musicista, che le ha trasmesso questa passione. Subito ha iniziato a intraprendere la strada dell’arte, studiato in tenera età canto, poi iscrivendosi a dei corsi di recitazione e scrittura che le ha permesso di partecipare e arrivare finalista in diversi concorsi letterari.

A soli sedici anni ha deciso di studiare musica Jazz e Soul, avvicinandosi così al mondo del Musical. Qui infatti iniziamo a vederla per le prime volte in Il Fantasma dell’Opera, Evita e Cats.

Il vero momento di svolta arriva però nel 2012, quando viene invitata nella trasmissione La TV Ribelle, magazine quotidiano dedicato ai ragazzi, che al tempo andava in onda su Rai Gulp. Da qui ha continuato a lavorare per la Rai, entrando nel cast di Mezzogiorno in Famiglia già nel 2014. Oggi invece Elena e pronta per partecipare come concorrente di Tale e Quale Show.

Gli studi

Elena, prossima concorrente del programma di Carlo Conti, ha seguito gli studi e si è poi laureata in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Genova. A quanto pare portò all’esame finale una tesi incentrata sul diritto privato.

Marito e vita privata

Elena ha trascorso la sua infanzia a Loano con il padre Alberto avvocato, che purtroppo è morto quando lei aveva appena superato la maggiore età e la madre Marina, musicista, che ha accompagnato Elena mano nella mano all’interno del mondo della musica e dello spettacolo. Durante le sue nozze, ha voluto caldamente che ci fosse vicino all’altare una foto del suo papà che in quel giorno così importante non poteva starle accanto.

Il marito di Ballerini si chiama Luca Ghini, manager di Genova. Dopo solo poco più di 12 mesi di fidanzamento, i due hanno deciso di fare il grande passo e di sposarsi il 18 giugno del 2016 a Portofino, con una cerimonia meravigliosa. Dall’unione dei due è nato l’8 dicembre 2018 il figlio Alberto Emanuele, che è l’amore di mamma e papà.