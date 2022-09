“Putin fallirà e l’Europa e l’Ucraina vinceranno e prevarranno”, afferma il presidente della Ue davanti al Parlamento europeo. Coraggio, solidarietà, resistenza.

La guerra in Ucraina e un clima di emergenza incombono sulla Ue. In un’Unione che vive per la prima volta dalla sua fondazione un conflitto su vasta scala, in un club che affronta minacce di destabilizzazione esterne – dall’autocrate Vladimir Putin e l’ascesa della Cina – e interne, con un clima di malcontento e l’ascesa dell’estrema destra, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha esortato a mantenere unità e spinta.

Con la guerra della Russia contro l’Ucraina, Von der Leyen ha detto davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, “abbiamo recuperato la forza interna dell’Europa”. “E avremo bisogno di tutta questa forza perché i prossimi mesi non saranno facili per noi”, ha avvertito martedì il leader dell’Esecutivo comunitario in un ampio discorso sullo Stato di un’Unione, che sta attraversando tempi difficili, e in che ha anche cercato di insegnare sulla crisi energetica e sulla necessità di tassare gli enormi profitti straordinari dell’energia grazie ad essa, con misure con cui Bruxelles prevede di raccogliere oltre 14o miliardi di euro.

“Queste società [energetiche] stanno ottenendo entrate su cui non contavano, su cui non si sognavano nemmeno”, ha sottolineato Von der Leyen. “Nei tempi in cui viviamo, non può essere che alcune persone ottengano guadagni straordinari e senza precedenti grazie alla guerra ea spese dei consumatori. In questo momento, i benefici devono essere condivisi e convogliati a chi ne ha più bisogno”, ha aggiunto.

Sono misure che un anno fa avrebbero strillato in bocca a un conservatore come Von der Leyen (Partito popolare europeo) ma che rispecchiano una situazione straordinaria. Un momento difficile in cui continuerà la reazione alla guerra della Russia contro l’Ucraina e a una crisi energetica il cui colpo avrebbe potuto essere più leggero, con una minore dipendenza dal gas russo che il Cremlino ha fornito per anni relativamente a buon mercato e che Putin ora usa come arma contro la Russia dominare l’UE, ma che Von der Leyen ha deciso di affrontare.

“C’è molto in gioco, non solo per l’Ucraina, ma per tutta l’Europa e per il mondo intero”, ha detto Von der Leyen, parlando non solo della guerra di Putin contro l’Ucraina, ma anche della sua guerra energetica contro l’Europa. “Siamo messi alla prova”. La tedesca Von der Leyen, che era il ministro della Difesa del suo Paese, ha adottato fin dall’inizio dell’invasione su larga scala una posizione ferrea contro il “ricatto” di Putin e ne ha approfondito questo mercoledì a Strasburgo, davanti agli eurodeputati.

Anche davanti a un’ospite d’onore, Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, Volodímir Zelenski, con il quale si recherà nuovamente in Ucraina, una “nazione di eroi”, ha detto. “Con il nostro coraggio e la nostra forza necessari, Putin fallirà e l’Europa e l’Ucraina vinceranno e prevarranno”, ha rimarcato Von der Leyen, che è già diventato il presidente della crisi e che ha insistito sulla necessità di mantenere una solidarietà “indistruttibile”.

Con l’Ucraina, solidarietà tra Paesi, solidarietà tra cittadini di fronte a un inverno che sembra freddo, rigido e ancora più faticoso in un mondo che fa ancora il punto sui danni causati dalla pandemia di coronavirus. L’Ucraina è già candidata all’Ue e Von der Leyen ha sottolineato il sostegno di 18 miliardi di euro che l’Unione ha fornito per tenere a galla il Paese (con fondi, però, ancora congelati dal dibattito se debbano essere prestiti a lunghissimi -termine o borse).

Il presidente della Commissione ha parlato di maggiori dettagli che avvicinano questo Paese al club comunitario, come il provvedimento che lo includerà nella zona franca di roaming e le formule per accedere al mercato interno. In un momento in cui Kiev attende un maggiore sostegno occidentale per resistere e continuare una controffensiva di successo che è riuscita a espellere le forze russe dalle parti strategiche della periferia orientale, non ha menzionato nuove sanzioni contro la Russia o nuovo sostegno alle autorità di difesa ucraine.

Le sanzioni contro la Russia stanno funzionando, ha detto von der Leyen – parlando alternativamente in francese, inglese e tedesco – e stanno già intaccando non solo la capacità del Cremlino di sostenere la guerra, ma anche la sua industria, in quanto gli aerei stanno riutilizzando parti di altri dispositivi in per continuare a volare. Ma sono state energia e senso di urgenza a dominare il discorso di von der Leyen, che ha già superato la metà del suo quinquennio.

La presidente dell’Esecutivo comunitario aveva adeguatamente risparmiato per questo mercoledì – in cui toccava a lei rendere conto della sua gestione e tracciare le linee d’azione per il corso – il nuovo regolamento con cui Bruxelles aspira a tagliare i benefici extra dell’energia aziende, che hanno visto come questa crisi di approvvigionamento gestita da Putin stia dando loro un enorme e inaspettato ritorno economico a causa dei prezzi elevati, e anche tassando i combustibili fossili.

Von der Leyen ha insistito sul fatto che la sua proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire direttamente il colpo. “Milioni di europei hanno bisogno di aiuto”.