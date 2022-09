Addio a Irene Papas: l’attrice greca si è spenta a 96 anni

Aveva raggiunto l’età di 96 anni la celebre attrice che si è spenta per sempre. Irene Papas sarà ricordata per i suoi tanti ruoli interpretati, soprattutto per le sue apparizioni cinematografiche in ‘Zorba il Greco’ e in ‘Z – L’orgia del potere’.

Un addio che nessuno avrebbe mai voluto pronunciare nei confronti di Irene Papas, una grande star del teatro e del cinema.

Chi era Irene Papas

Era conosciuta in tutto il mondo, difatti il suo successo a livello internazionale è stato principalmente dovuto soprattutto al suo ruolo di Maria Pappadimos in I cannoni di Navarone del 1961, una combattente alla resistenza.

Ricorderete l’attrice greca anche nei panni di una vedova nella pellicola del 1964, Zorba il Greco.

Irene Papas sembrava avere il destino già scritto. All’età di 12 anni, i suoi genitori avevano già tentato di avviare la ragazza verso la carriera del mondo dello spettacolo. La madre, la quale era un insegnante, e il padre, il quale era insegnante di dramma classico, avevano iscritto la figlia ad una scuola di arte drammatica.

Fino ai primi anni in cui Irene Papas ha esordito, è riuscita a distinguersi sul palco per le sue grandi doti di cantanti e ballerina.

A seguire si è spostata sul mondo radiofonico, sempre in qualità di cantante. Dopo aver seguito una formazione ad Atene, nell’ambito dei classici greci, la Papas ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche in teatro dove ha interpretato diversi ruoli principali, tra cui i ruoli di Medea e Elettra.

Dal 1950 ha preso parte a diverse produzioni contemporanee portate sul palcoscenico dal Teatro Popolare Greco.

Irene Papas e il rapporto con l’Italia

L’attrice greca ha da sempre avuto anche un forte legame con l’Italia. Un legame che ha visto il suo inizio nel 1967, anno in cui Irene Papas ha dovuto affrontare l’esilio a causa della giunta militare dei colonnelli che presero il totale potere sulla Grecia.

L’attrice fu costretta a lasciare la sua terra d’origine dato che mostrò da subito pubblicamente la sua posizione, che si trovava totalmente contrastante con quella di coloro che avevano preso possesso delle terre.

In quel periodo ha vissuto prima in Italia per poi trasferirsi a New York.

L’attrice ebbe modo di farsi conoscere nel nostro Paese, ma anche a livello mondiale, grazie al ruolo interpretato nello sceneggiato prodotto sulla storia dell’Odissea. In quell’occasione, Irene Papas si è ritrovata ad affiancare Bekim Fehmiu il quale vestiva i panni di Ulisse.

L’ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere l’attrice in opera risale al 2003, anno in cui ha preso parte al cast del film Talking Picture.

Nel 2018 erano giunte delle notizie inerenti alle condizioni di salute di Irene Papas, la quale soffriva ormai da 5 anni di Alzheimer. Da allora ha sempre vissuto lontano dai riflettori, il suo nome non è stato più fatto, fino ad oggi.