“Resta con papà Totti a casa di Noemi”, scoop bomba: l’ultima pugnalata ad Ilary

Ormai sembrerebbe che Francesco Totti non tenti nemmeno più di nascondersi dai paparazzi. Vediamo cosa è successo stavolta e le evoluzioni della sua relazione con Noemi Bocchi.

Ad incastrare Francesco Totti, ancora una volta, le foto dei paparazzi che sono state pubblicate sul settimanale di Signorini Chi.

Francesco Totti, la piccola di casa da Noemi?

Ormai Francesco Totti non si nasconde nemmeno più. Sembrerebbe, infatti, che le visite alla casa di Noemi Bocchi siano costanti, nonostante lo stuolo di paparazzi continuamente appostati sotto l’abitazione.

L’ex calciatore della Roma è stato il protagonista, insieme alla ormai ex moglie Ilary Blasi, delle cronache rosa dell’estate italiana ed è destinato ad esserlo ancora, anche per l’autunno. Le sue ultime dichiarazioni, infatti, non sono state proprio felici e non hanno fatto altro che accrescere il gossip che ormai ruota intorno alla coppia, ai loro figli e agli eventuali amanti o nuovi amori.

Dopo aver trascorso un’estate non proprio tranquilla, a Sabaudia dove c ‘è la casa di famiglia, Francesco Totti sembrerebbe essere tornato definitivamente a Roma. Dai primi accordi con gli avvocati per la separazione, infatti, sembrerebbe che i figli della coppia rimarranno nella villa dell’Eur mentre i genitori faranno la spola per stare con loro, su turni.

Isabel resta a casa di Noemi con papà Totti: le foto parlano chiaro

Stavolta, Francesco Totti non si sarebbe recato a casa di Noemi da solo ma con la piccola Isabel, la terza figlia avuta da Ilary Blasi. Se lui ha scelto di entrare ed uscire da un’ingresso secondario, lontano dal mirino dei paparazzi, Isabel è stata immortalata dalle macchine fotografiche. Anche se ha scelto un’uscita secondaria, anche il Pupone è stato catturato dagli obbiettivi in compagnia dell’amica Samantha.

Isabel, di appena sei anni, invece, è stata fotografata mentre usciva dal palazzo insieme ad Emanuele, un amico storico della ormai ex coppia. Prima Emanuele era molto vicino ad Ilary. Chissà cosa ne penserà la presentatrice di questa uscita. Proprio lei che ha scelto di non rompere il silenzio circa le accuse dei Rolex fattale dall’ex marito quanto piuttosto di mostrarsi sui social in una serata all’Opera apparentemente spensierata. Si credeva avesse in programma un’intervista esclusiva a Verissimo, dove Silvia Toffanin l’avrebbe ospitata con piacere un’altra volta. La conferma, però, dagli ideatori del programma, non è ancora arrivata.

Sullo sfondo, invece, è rimasto Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi il quale ha scelto di rimanere in silenzio, in tutta questa vicenda.