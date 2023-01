Udinese-Empoli, probabili formazioni e statistiche

Dopo aver perso contatto con le zone alte della classifica l’Udinese ospita l’Empoli con l’obiettivo di recuperare punti preziosi per inseguire il sogno quarto posto.

Sottil con il dubbio Deulofeu che dovrebbe partire dalla panchina in seguito ad una distorsione al ginocchio destro.



Dopo un grande inizio di campionato l‘Udinese ha raccolto appena tre punti nelle ultime 5 giornate di campionato e contro l’Empoli vuole riprendere la propria marcia per inseguire il sogno di una qualificazione alla prossima Conference League.

Sottil ha caricato la squadra in vista della ripresa del campionato e già da domani vuole regalare una vittoria ai propri tifosi.

Il 2023 dell’Empoli è iniziato con un grande colpo di mercato: i toscani infatti hanno riabbracciato Francesco Caputo che domani partirà dalla panchina e potrà scendere in campo a partita in corso.

Zanetti può essere fin qui soddisfatto dei suoi che hanno raccolto 17 punti e sono al momento fuori dalla lotta per la salvezza.

È tempo di tornare alla Dacia Arena, di tornare a tifare la nostra Udinese! 🤍🖤

It’s time to get back to Dacia Arena and get behind the lads once again! 🤍🖤 ⚪⚫ #ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseEmpoli #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/FWgAfF8E7P — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 3, 2023

Udinese con il 3-5-2, senza Deulofeu gioca Success

I friulani scendono in campo con il solito 3-5-2 e l’obiettivo di iniziare al meglio il 2023, Sottil ha chiesto ai suoi la massima concentrazione per ottenere la prima vittoria in casa del nuovo a anno.

Non è al meglio Deulofeu che partirà dalla panchina per lasciare la maglia da titolare a Success che farà coppia in avanti con il solito Beto.



Tra i pali pronto Silvestri, davanti a lui la linea difensiva composta da Bijol, Rodrigo Becao e Perez.

In cabina di regia giocherà Walace con Lovric e Arslan a completare il reparto, le corsie laterali invece saranno occupate da Pereyra e Udogie.

Davanti insieme a Beto come detto giocherà Success.





Empoli con il 4-3-1-2, Caputo parte dalla panchina

Partirà dalla panchina Ciccio Caputo, il bomber è tornato ad Empoli dopo la parentesi alla Sampdoria.

Zanetti schiera i suoi con il classico 4-3-1-2 con Baldanzi e Bajrami ad ispirare la punta Satriano.



Davanti a Vicario ci saranno Parisi, Luperto, Ismajli e Stojanovic con Marin, Akpa Akpro e Bandinelli a centrocampo.

Confermato Baldanzi come trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Bajrami e Satriano.

Udinese-Empoli, statistiche

Nelle ultime 9 partite Udinese ed Empoli hanno un bilancio in assoluta parità con quattro vittorie ed un pareggio.

Dopo una serie di sei successi consecutivi in campionato, l’Udinese ha ottenuto cinque pareggi e subito due sconfitte nelle sette più recenti.

L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato (2-0) contro la Cremonese; i toscani non registrano due successi di fila in Serie A dal dicembre 2021.

Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto all’Udinese in questo campionato