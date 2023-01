Brutta disavventura quella che è accaduta all’attore di “Avengers”, Jeremy Renner. Stava liberando il vialetto di casa sua dalla copiosa neve caduta in questi giorni negli Stati Uniti, quando ha avuto un incidente.

È stato colpito, in modo accidentale, dal gatto delle nevi che stava utilizzando. Ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ma, attraverso i social, cerca di tranquillizzare tutti i suoi fans.

Jeremy Renner sta meglio

È stato necessario uno scatto, postato su Instagram, per dare notizie ai suoi tanti fans circa le sue condizioni di salute dopo il brutto incidente. Jeremy Renner, noto a tutti per la sua interpretazione di “Occhio di Falco” nella squadra degli “Avengers” del film Marvel, è in discrete condizioni di salute.

Due interventi chirurgici subiti, uno alle mani e l’altro al petto ed anche il volto tumefatto. La foto, però, postata sui social, tranquillizza in parte i fan, anche per le parole che lo stesso attore ha allegato: “Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere”.

Poche parole, ma piene d’amore e d’affetto per chi lo ha seguito fino ad ora ed era in apprensione per la sua salute. Il tutto è successo il 1 gennaio quando l’attore stava pulendo il vialetto di casa sua, nel ranch di Lake Tahoe. Stava usando un gatto delle nevi quando, non si sa ancora per quale motivo preciso, il mezzo lo ha investito.

Immediatamente soccorso dal personale medico, è stato trasportato in ospedale a causa delle gravissime ferite che aveva riportato e, in ospedale, è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Provvidenziale quanto tempestivo, è stato l’intervento dei vicini di casa, in attesa che arrivassero i soccorsi.

I vicini hanno cercato di fermare l’emorragia attraverso l’uso di un laccio emostatico, ma nonostante tutto, Renner ha perso comunque molto sangue prima dell’arrivo in ospedale.

Il grave incidente mentre stava spalando la neve

Il trasporto in elisoccorso, date le sue gravi quanto urgenti condizioni e gli immediati interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto, hanno fatto preoccupare notevolmente i suoi fans. Il post, pubblicato come dicevamo, su Instagram, ha tranquillizzato i suoi supporters ma gli ha anche permesso di ringraziare personalmente tutti coloro che, in queste ore, gli hanno inviato messaggi di auguri e di pronta guarigione, nonostante il tanto spavento.

La famiglia dell’attore, invece, ha espresso la sua gratitudine, in particolare a tutti i medici e a coloro che lo hanno aiutato e soccorso prima dell’intervento dell’elisoccorso, perché ciò ha contribuito a salvare la vita del loro congiunto.

La Sierra Nevada, dove si trova il ranch dell’attore, come altre zone degli Stati Uniti, nei giorni scorsi sono state colpite da una tempesta di neve. Purtroppo sono state tante le vittime, ed altrettanti i feriti a causa proprio della neve, ma anche per poter liberare strade private e non dalla quantità copiosa di neve caduta.

Come lo stesso Renner stava facendo sul vialetto di casa sua prima che il gatto delle nevi, per motivi che devono esser ancora accertati, l’ha investito in pieno.