Ucraina: Zelensky chiede 38 miliardi in più dalla comunità internazionale

Ucraina: il presidente Zelensky ha chiesto un ulteriore sforzo finanziario alla comunità internazionale. Rishi Sunak ribadisce il sostegno del Regno Unito.

La guerra in Ucraina è ancora in corso, con pesanti combattimenti e spari a Bakhmout (nell’est del Paese), ma Kiev pensa già alla ricostruzione. Parlando in video a politici ed esperti riuniti a Berlino per una conferenza internazionale dedicata, appunto, alla ricostruzione dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha esortato i partecipanti a “prendere una decisione per tappare il buco del deficit di bilancio ucraino” del 2023. Questo deficit è stimato in 38 miliardi di dollari. “Si tratta di una cifra ingente di 38 miliardi di dollari (…) questi sono gli stipendi degli insegnanti, dei medici, sussidi sociali, pensioni”, ha ribadito.

Ucraina, Zelensky chiede maggiori aiuti dalla comunità internazionale

In apertura della riunione, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto di iniziare, sin da subito, il processo di ricostruzione, ritenendo che si trattasse di “nient’altro che la creazione di un nuovo Piano Marshall per il 21° secolo“.

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , presente a questa conferenza, ha ritenuto “sbalorditiva” l’entità della distruzione in Ucraina. “La Banca Mondiale stima il costo del danno in 350 miliardi di euro, è sicuramente più di quello che un Paese o un sindacato possono fornire da soli. Abbiamo bisogno di tutti“, ha detto.

A Londra, durante il suo primo discorso a Downing Street, il nuovo Primo Ministro britannico, Rishi Sunak, ha denunciato “la terribile guerra” condotta dalla Russia in Ucraina, dando il suo sostegno a Kiev.

Volodymyr Zelensky gli ha prontamente risposto su Twitter, congratulandosi con lui per il suo arrivo al 10 di Downing Street e dicendo che era intendeva rafforzare i legami Kiev-Londra.

Steinmeier a Kiev

La conferenza di Berlino è iniziata proprio quando il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è arrivato a Kiev per la sua prima visita in Ucraina.

Frank-Walter Steinmeier si è detto “rallegrato per il suo incontro” con Volodymyr Zelensky “e con la popolazione del nord del Paese” dove vuole “avere un’idea della loro vita nel mezzo della guerra“.

Prima di incontrare il suo omologo ucraino, il presidente tedesco avrebbe dovuto visitare la cittadina di Korioukivka, nel nord del Paese vicino al confine bielorusso, che era stata occupata dalle truppe russe.

La visita di Frank-Walter Steinmeier, originariamente prevista per Kiev una settimana fa, è stata annullata per motivi di sicurezza.

Dal 10 ottobre, infatti, la capitale ucraina è stata, per la prima volta da mesi, bombardata da missili russi e droni kamikaze di fabbricazione iraniana che hanno colpito principalmente le infrastrutture energetiche e provocato una dozzina di morti.

Questa serie di massicci attacchi delle forze di Mosca a Kiev e in molte città contro le infrastrutture critiche ucraine ha portato l’operatore nazionale Ukrenergo a imporre restrizioni al consumo di energia in tutto il paese.

Sul campo, dopo otto mesi di conflitto, i combattimenti sono imperversati, in particolare, a Bakhmout, una città nella regione del Donetsk, nell’Ucraina orientale, che l’esercito russo cerca da mesi di conquistare.

Civili uccisi a Bakhmout

Almeno sette civili sono stati uccisi e altri tre feriti lunedì in questa città, secondo quanto riferito dal governatore regionale Pavlo Kyrylenko su Telegram.

In una zona residenziale di Bakhmout, i giornalisti dell’AFP hanno visto delle macchie di sangue sul terreno a seguito di quello che i residenti hanno affermato essere stato un attacco mortale il giorno prima.