Donna investita da un treno fra Friuli e Veneto: circolazione in tilt

Dinamica ancora tutta da chiarire, ma sta di fatto che una donna è stata investita sul tratto ferroviario compreso fra Latisana, in provincia di Udine, e Portogruaro, in provincia di Venezia.

L’incidente sta provocando ritardi e cancellazioni di treni, sia quelli regionali che quelli nazionali.

Donna investita: cosa è successo

Una vicenda che ha, ancora, dei tratti oscuri ed è quella che, questa mattina, si è creata su di un tratto ferroviario. Per cause ancora tutte da chiarire, una donna è stata investita e travolta da un treno fra le stazioni di Latisana e quella di Portogruaro. Immediatamente interrotto il transito ferroviario sulla tratta.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di questa mattina e subito dopo l’accaduto, Trenitalia ha chiamato le Forze dell’Ordine e chiesto il loro fattivo intervento sul luogo dell’incidente stesso. Nel frattempo che l’autorità giudiziaria sta portando avanti tutti i rilievi del caso, tanti sono i treni che stanno accumulando ritardi o che sono saltati nella loro corsa.

Ritardi anche oltre i 60 minuti, ad esempio, per il treno Frecciarossa che era partito alle ore 6, dalla stazione di Trieste ed era diretto a Torino. Questo treno è proprio quello che si trova fermo nella stazione di Latisana. Ma c’è anche un altro treno fermo ed è sempre un Frecciarossa, questa volta partito da Trieste e diretto a Roma Termini, fermo a San Giorgio Nogaro.

Dall’altro lato, invece, è fermo anche un treno Intercity che, sempre da Trieste e diretto a Roma, è fermo a Monfalcone e che potrà, stando alle indicazioni di Trenitalia, esser deviato per un’altra tratta, prima di arrivare alla sua destinazione. La circolazione ferroviaria nel tratto interessato dall’incidente, stando alla nota diramata da Trenitalia, non potrà ripartire in modo regolare come prima, non prima di 45 minuti.

Ritardi sulle linee ferroviaria fra Friuli e Veneto

I ritardi accumulati dai treni sono arrivati anche a due ore e, per questo motivo, i passeggeri che sono fermi sui convogli a Latisana, sono stati trasferiti su dei bus sostitutivi, messi a disposizione da Trenitalia, e portati alla stazione di Portogruaro dove erano diretti.

Ancora non sono del tutto chiare le dinamiche dell’incidente, né come la donna possa esser stata investita dal mezzo, o se il mezzo fosse in corsa sui binari o stesse rallentando. Non si conosce, ancora, neanche l’identità o l’età della donna stessa.

L’unica cosa certa, e che è la base di partenza per le indagini degli inquirenti, è che l’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di questa mattina. Si sta cercando di capire, anche con l’aiuto delle telecamere o di eventuali testimonianze, cosa sia successo in quel lasso di tempo e se sia stato un incidente o un gesto volontario da parte della donna.

Traffico ferroviario, quindi, ancora fermo o in forte ritardo in tutta l’Italia centro settentrionale e, per quanto possibile, Trenitalia sta cercando di deviare i convogli su altre linee per permettere ai passeggeri di raggiungere la loro destinazione, anche utilizzando 8se la tratta è breve) bus sostitutivi. In attesa di un ritorno alla normalità, previsto fra non meno di 60 minuti.