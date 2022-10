Regno Unito: Rishi Sunak vuole rimediare agli “errori” di Liz Truss

Regno Unito: il nuovo primo ministro, Rishi Sunak, intende rimediare a quelli che lui definisce gli errori commessi da Liz Truss.

Il 57° Primo Ministro del Regno Unito, il quinto in sei anni, si chiama Rishi Sunak. L’ex ministro delle finanze di Boris Johnson è stato nominato leader della maggioranza parlamentare conservatrice lunedì 24 ottobre e, per estensione, capo del governo di Sua Maestà, il re Carlo III. “In questo giorno del Diwali, uno dei festival più importanti dell’India, il signor Sunak diventa il primo primo ministro britannico di origine indiana”, afferma il tabloid The Sun. Anche il più giovane dal 1812.

Regno Unito, Rishi Sunak: “Rimedierò agli errori di Liz Truss”

Rishi Sunak è succeduto a Liz Truss, che si è dimessa la scorsa settimana. Il nuovo primo ministro del Regno Unito ha affermato di averer l’obiettivo di rimediare a quelli che lui definisce gli “errori” dell’ex primo ministro britannico.

“Rishi Sunak ha ottenuto il sostegno della stragrande maggioranza dei parlamentari conservatori“

ha spiegato il popolare quotidiano conservatore The Sun.

La ministra preposta ai rapporti con il Parlamento ha faticato, dal canto suo, a raggiungere la fatidica barra delle 100 sponsorizzazioni necessarie per la convalida della sua candidatura entro le 14 di lunedì. Inizialmente era previsto un voto di attivisti conservatori per decidere tra i finalisti. Un passaggio reso obsoleto, dunque, dall’abbandono di Penny Mordaunt.

Le promesse del nuovo primo ministro inglese

È con un messaggio di speranza che Rishi Sunak, il nuovo Primo Ministro britannico ufficialmente nominato da re Carlo III martedì 25 ottobre, ha scelto di iniziare il suo mandato.

“Metterò la stabilità economica e la fiducia al centro del programma di questo governo. Ciò significa che dovranno essere prese decisioni difficili”, ha immediatamente annunciato il capo del prossimo governo dai gradini della sua residenza londinese al 10 di Downing Street.

“Unirò il nostro Paese non con le parole, ma con i fatti”, ha assicurato promettendo di “riparare” gli “errori” commessi durante il mandato lampo del suo predecessore, Liz Truss.

Consapevole, ma non “intimidito” dall’entità del compito che lo attende, Rishi Sunak vuole credere in giorni migliori per il suo Paese, che sta affrontando una forte crisi economica e sociale. “Creeremo un futuro che valga i sacrifici fatti in tanti e che riempirà domani, e ogni giorno dopo, di speranza”, ha continuato.

Bisognerà, dunque, vedere quali misure metterà in atto il primo ministro britannico per trovare soluzioni ai problemi che affliggono il Regno Unito.