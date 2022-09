Ucraina: si indaga sulla comparsa di 400 tombe nella città di Izium

Ucraina: le prime esumazioni mostrano che le vittime sono state uccise da colpi di arma da fuoco, colpi di artiglieria o esplosioni di mine.

Un’area boschiva a Izium, una città dell’Ucraina nord-orientale recentemente recuperata dalle mani russe dalle truppe locali, è l’ultimo sito in cui il governo di Kiev ha annunciato l’esistenza di una sepoltura di massa delle vittime della guerra. Un’indagine è già aperta ed è nelle mani della polizia e della scientifica per ottenere i dettagli di queste morti.

A Izium, una città dell’Ucraina nord-orientale, Kiev ha annunciato l’esistenza di una sepoltura di massa delle vittime della guerra

Un responsabile delle forze di sicurezza ha denunciato il ritrovamento di oltre 440 corpi, sepolti singolarmente. Nelle immagini che hanno iniziato a essere pubblicate sulla stampa locale e condivise sui social network, si vedono diversi soldati attorno a numerose croci di legno, alcune delle quali numerate.

Scene simili si sono ripetute durante questa guerra in altre città come Mariupol, nell’Ucraina meridionale, o Bucha, nel centro.”Posso dire che qui c’è una delle tombe più grandi in una città liberata, con più di 400 tombe”, ha dichiarato alla rete Sky News Oleh Kotenko, capo del dipartimento investigativo della polizia della regione di Kharkov. Grazie alle indagini in corso, aggiunge, hanno già dati su alcune delle vittime.

Molti sono morti per colpi di arma da fuoco, altri per il fuoco dell’artiglieria e altri per le esplosioni di mine, ma molti dei corpi devono ancora essere portati alla luce e quindi le circostanze in cui sono morti sono sconosciute. “La Russia sta lasciando una scia di morte ovunque e deve essere ritenuta responsabile”, ha detto giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Allo stesso modo, altri 47 corpi sono stati trovati tra le macerie di un edificio di tre piani che è in rovina, presumibilmente a causa di un bombardamento russo, secondo quanto riportato da Europa Press. Il portavoce del ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha sottolineato che diversi edifici residenziali sono stati completamente distrutti. In effetti, stima che il numero finale di morti, una volta terminate le macerie, potrebbe essere vicino al migliaio, che sarebbe il doppio di quello di Bucha.

Il commissario per i diritti umani al parlamento ucraino, Dimitro Lubinets, ha fatto notare in un messaggio sul suo account sul social network Facebook che le forze russe “hanno distrutto più del 70% degli edifici” di Izium. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che sta valutando l’avvio di una missione di monitoraggio per verificare la sepoltura di massa di persone in questa città. I morti finiscono per essere un’enorme fonte di informazioni.

L’area di oltre 8.000 chilometri quadrati è ora liberata nella regione di Kharkov

Questo è il caso di casi come quelli di Bucha, dove sono stati trovati dozzine di corpi quando le truppe invasori si sono ritirate, e di altre città della cintura intorno a kyiv, la capitale. Questo è stato il primo obiettivo dell’invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio. La battaglia per la regione di Kiev è durata poco più di un mese.

L’area di oltre 8.000 chilometri quadrati ora liberata nella regione di Kharkov, al confine con la Russia, è sotto il giogo degli invasori da più di sei mesi, quindi le autorità locali ritengono che ci sia molto da scoprire e indagare, come riconosciuto dal governatore Oleh Syehubov.Risultati come questo di Izium aprono una nuova finestra sulle indagini che le autorità di Kiev stanno avviando su possibili crimini di guerra nelle aree che stanno liberando.

Le forze di polizia, il ministero dell’Interno e la Procura generale siano già state dispiegate in queste città recuperate per cercare di raccogliere tutte le informazioni necessarie per eliminare le responsabilità. In diversi punti, con l’aiuto della testimonianza dei vicini, si stanno portando alla luce cadaveri sepolti in tombe improvvisate durante l’occupazione. La stazione di polizia di Balakliia è stata per sei mesi il quartier generale delle truppe russe in quella città.

Le celle dei detenuti sono state utilizzate per trattenere dozzine di prigionieri che sono stati interrogati e torturati, come ha raccontato a questo giornale martedì scorso Ayrtom, 47 anni, che è stato arrestato per 46 giorni e ha ricevuto scosse elettriche perché fratello di un soldato.