Il Principe William completamente distrutto e in lacrime. Dopo la morte della nonna Regina Elisabetta, questo dono era completamente inaspettato e giunto in un momento molto particolare.

Impossibile restare impassibili in questi giorni, dopo la inaspettata morte della Regina Elisabetta II. Le immagini da Londra fanno il giro del mondo e in qualche modo sembra di averla conosciuta, perchè parte della vita di ognuno di noi. La Sovrana ha regnato per 70 anni e ha conosciuto i massimi esponenti della storia, senza mai cedere il passo o sembrare debole.

I suoi nipoti William e Harry sono provati dalla perdita della nonna, che ha sempre sostenuto loro in ogni circostanza anche quelle più difficili e sulle prime pagine dei giornali. Soprattutto il Principe William non ha saputo trattenere le lacrime, lasciandosi andare dopo aver ricevuto un regalo speciale dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Famiglia Reale in lutto per la Regina Elisabetta II

La Royal Family è a pezzi dopo la morte del suo faro e di colei che ha governato per ben 70 anni, in maniera impeccabile. Un compleanno diverso anche per il Principe Harry, che si ritrova a non voler festeggiare perché tutto deve essere dedicato alla nonna.

Perché per i due figli di Lady Diana, Elisabetta era prima di tutto una nonna e poi la Regina. I 10 giorni previsti dal protocollo non sono comunque sufficienti per assorbire una perdita di questo tipo, soprattutto per chi la sua famiglia che l’ha amata e conosciuta in maniera completamente diversa.

Harry non ha potuto trattenere le lacrime e le ha scritto una lettera meravigliosa. Così anche William che dinanzi ad un regalo meraviglioso si è dimenticato per un attimo di essere il futuro Re d’Inghilterra.

Il principe William commosso: il regalo che lo ha emozionato

In questi giorni la Famiglia Reale è al completo, senza gossip o scandali che possano emergere per rompere nuovamente gli equilibri. Infatti, i due fratelli tanto amati dagli inglesi hanno sfilato insieme alle loro mogli, uniti da quell’amore per la nonna che li ha cresciuti e amati come figli propri.

Carlo III è pronto a prendere in mano il Regno, accompagnato da sua moglie Camilla. Tra strette di mano e abbracci, gli inglesi affollano le strade per dare omaggio alla Regina e far sentire l’affetto a tutti i membri della Royal Family.

Ognuno metabolizza e accusa il lutto in maniera personale, ma di fronte a gesti di un certo tipo non si possono trattenere le lacrime. Il Principe William è passato tra la folla per salutare e ringraziare le persone presenti, sino a quando una bambina gli ha regalato il suo orsetto Paddington.

Per chi non lo conoscesse è necessario fare un piccolo passo indietro: l’orsetto è una icona indiscussa per gli inglesi e per i bambini. Durante il Giubileo di Platino della Regina, tutti si sono emozionati per il video di auguri e per quei minuti “passati insieme” . La Regina in quel contesto ha mostrato il contenuto della sua borsetta, facendo sognare tutti i bambini inglesi e non solo.

William, quel regalo così speciale lo fa piangere davanti a tutti

Al momento della morte della Sovrana, l’Orsetto ha voluto fare le condoglianze via Twitter a modo suo, commuovendo nuovamente tutti.

Ed ecco perché il Principe William si è emozionato senza trattenere le lacrime. Un momento forte ed emozionante per tutti, dove anche un futuro Re può lasciarsi andare per il grande significato di un piccolo gesto fatto a una bambina.