Regina Elisabetta: fila di 7 chilometri per renderle l’ultimo omaggio

Caos durante la giornata di oggi fuori Westminster Hall. La fila di sudditi per rendere l’ultimo omaggio alla defunta Regina Elisabetta è lunga circa 7 chilometri.

I sudditi che desiderano rendere per l’ultima volta omaggio alla defunta regina d’Inghilterra, dovranno attendere almeno 11 ore in fila fuori Westminster Hall. Le autorità hanno deciso di sospendere per circa 6 ore l’accesso alla coda a causa dell’eccessiva affluenza.

Inoltre la Camera dei Comuni di Londra ha vietato l’accesso a Westminster Hall alla delegazione cinese. Non specificati ancora i motivi precisi.

La fila per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta

Dunque il numero di sudditi che vogliono dedicare per l’ultima volta il loro omaggio al feretro dell’amatissima Regina Elisabetta, dovranno affrontare una fila che durerà dalle 11 alle 14 ore.

Il Department for Digital, Culture, Media and Sports ha anche pubblicato un tracker che monitora la situazione della fila tramite cellulare. Questo infatti consiste in un video su YouTube, che permette di capire dove inizia la fila, quanto dura e qual è il percorso da seguire.

Il fiume di gente in pratica percorre metà Londra, passando per Lambeth Bridge, London Eye, National Theatre, Tate Modern e Tower Bridge. La gente tranquilla e ordinata, attende con ansia di vedere e salutare per l’ultima volta la loro regina. Trascorrendo il tempo tra chiacchiere e cibo.

Infine coloro che arriveranno alla camera ardente, che resterà aperta al pubblico 24 ore su 24 fino ai funerali di lunedì 19, dovranno rispettare rigide regole: assoluto silenzio, perquisizione approfondita, vietato portare bevande o cibo e ancora vietato scattare foto o video.

I funerali della Regina previsti per lunedì 19 settembre

I funerali della defunta regina invece, come tutti sanno, sono stati programmati per lunedì 19 settembre. Dopo che il feretro di Elisabetta II ha girato l’intero regno, per conferire l’ultimo saluto a tutti i suoi sudditi, finalmente la Regina potrà riposare in pace.

La cerimonia avrà inizio alle 11 di mattina, ora locale. I leader provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Westminster per celebrale le esequie della regina. Dopo Westminster, si terrà un rito più breve nella St George Chapel, vicino al castello di Windsor.

Il Decano di Windsor terrà la messa all’interno della cappella. Infine verso le 19:30 il corpo della regina verrà posto nella Royal Vault, accanto al corpo del marito, il duca di Edimburgo.

La morte della regina è stata un duro colpo per tutto il suo paese e non solo. Il suo regno oltre ad essere stato uno dei più lunghi è stato anche molto fruttuoso per l’Inghilterra. Per questi motivi per i sudditi, salutare andare definitivamente la regina sarà particolarmente doloroso.